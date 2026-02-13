Κοσμοπλημμύρα στο ζαχαροπλαστείο που επισκέφτηκε ο Σι Τζινπίνγκ – Τι αγόρασε για 5,5 ευρώ

Ένα πακέτο με γλυκά για το καλό του κινεζικού νέου χρόνου που αγόρασε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ήταν αρκετό για να πλημμυρίσει ένα παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο με πελάτες.
Ο Κινέζος ηγέτης βγήκε στην αγορά τη Δευτέρα και την Τρίτη πριν τους ενιαήμερους εορτασμούς του νέου έτους, που αρχίζουν αυτή την Κυριακή.
Η κυκλοφορία στο Πεκίνο παρέλυσε, γράφει ο Guardian
, κατά τη σύντομη περιοδεία του προέδρου.
Εκτός από την επίσκεψη σε τεχνολογικά πάρκα και σε επιχειρηματικούς ηγέτες, ο Σι πέρασε από αγορά από την κεντρική περιοχή Ντονγκτσένγκ στο κέντρο του Πεκίνου.
Ενώ βρισκόταν εκεί, ο Σι αγόρασε ένα πακέτο με γλυκά αξίας 45 γιουάν (5,5 ευρώ) από το Daoxiangcun
, ένα ιστορικό αρτοποιείο γνωστό για τα παραδοσιακές λιχουδιές του.
Ο καταστηματάρχης είπε αργότερα ότι ο Κινέζος πρόεδρος επέλεξε τρία είδη: γλυκά με τηγανητή ζύμη και γλάσο μελιού, γλυκά με γέμιση κρέμα και γλυκά με λουλούδια τζιτζιφιάς.
Από τότε, το κατάστημα έχει κατακλυστεί από αγοραστές που θέλουν και αυτοί να αγοράσουν τα γλυκά που προτίμησε ο Σι.
Μια πελάτισσα, η Ζάο, αγόρασε μάλιστα 16 σακούλες με τα γλυκά του Σι που πλεόν το κατάστημα προσφέρει σε έτοιμα πακέτα.
Ο Σι επισκέφθηκε επίσης και ένα κατάστημα με το όνομα Yili Bakery όπου αγόρασε ένα καρβέλι φρούτων αξίας 14 γιουάν (1,8 ευρώ). Είπε μάλιστα ότι όταν ήταν παιδί απολάμβανε τα βουτυρωμένα ρολάκια της Yili στα σοκάκια στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας.