Κοσμοπλημμύρα στο ζαχαροπλαστείο που επισκέφτηκε ο Σι Τζινπίνγκ – Τι αγόρασε για 5,5 ευρώ

Εκτός από την επίσκεψη σε τεχνολογικά πάρκα και σε επιχειρηματικούς ηγέτες, ο Κινέζος πρόεδρος πέρασε και από την αγορά στο κεντρικό Πεκίνο