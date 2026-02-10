To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Αεροσκάφος στη Σομαλία έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση στα ρηχά: Σώοι όλοι οι επιβάτες, δείτε βίντεο
Η γρήγορη αντίδραση του πιλότου ήταν καθοριστική για τη διάσωση και των 55 επιβαινόντων
Υψηλή ικανότητα έδειξε πιλότος στη Σομαλία που οδήγησε επιβατικό αεροσκάφος, το οποίο είχε υποστεί τεχνική βλάβη και δεν σταμάτησε στον διάδρομο, στην ακτή δίπλα στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Μογκαντίσου.
Οι 50 επιβάτες και τα πέντε μέλη του πληρώματος είναι όλοι καλά στην υγεία τους, αναφέρει το BBC.
Η εταιρεία Starsky Airlines δήλωσε ότι η γρήγορη αντίδραση του πιλότου ήταν καθοριστική για τη διάσωση όλων των επιβατών.
A StarSky Fokker 50 crashes shortly after departure from Mogadishu Aden Adde International Airport, Somalia.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) February 10, 2026
According to local reports all passengers have safely evacuated. pic.twitter.com/pYULsbv2Rm
Το αεροσκάφος, ένα Fokker 50, ανέφερε πρόβλημα λίγο μετά την απογείωσή του από το Μογκαντίσου το πρωί της Τρίτης και το πλήρωμα ζήτησε να επιστρέψει, σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Σομαλίας.
Στη συνέχεια προσγειώθηκε, αλλά δεν κατάφερε να σταματήσει στον διάδρομο και συνέχισε προς τη θάλασσα πριν σταματήσει σε ρηχά νερά.
Για την ώρα δεν είναι σαφές ποιο ήταν το τεχνικό πρόβλημα.
Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X φαίνεται να δείχνει επιβάτες να εγκαταλείπουν το αεροσκάφος και να απομακρύνονται από τα συντρίμμια στην ακτή του Ινδικού Ωκεανού. Δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί.
