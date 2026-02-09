Η νορβηγική αστυνομία ερευνά διπλωμάτισσα και τον σύζυγό της για σχέσεις με τον Τζέφρι Επστάιν
Η νορβηγική αστυνομία ερευνά διπλωμάτισσα και τον σύζυγό της για σχέσεις με τον Τζέφρι Επστάιν

Η Γιουλ και ο σύζυγός της είναι μεταξύ των Νορβηγών, των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στα νέα έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αμερικανική δικαιοσύνη

Η νορβηγική αστυνομία ερευνά διπλωμάτισσα και τον σύζυγό της για σχέσεις με τον Τζέφρι Επστάιν
Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για την γνωστή διπλωμάτη Μόνα Γιουλ και τον σύζυγό της, Τέργε Ροντ-Λάρσεν, που κρίθηκαν ύποπτοι για «διακεκριμένη δωροδοκία» και «συνεργία σε διακεκριμένη δωροδοκία», αντίστοιχα, σε σχέση με τους παλαιότερους δεσμούς τους με τον Τζέφρι Επστάιν.

Σε ανακοίνωσή της, η Økokrim, η νορβηγική Μονάδα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, τόνισε ότι διεξήγαγε έρευνα σήμερα σε ένα διαμέρισμα στο Όσλο και στο σπίτι ενός μάρτυρα. «Η Økokrim θέλει να διερευνήσει, ειδικότερα, την πιθανή χορήγηση πλεονεκτημάτων που σχετίζονται με τις θέσεις που κατείχε» η Γιουλ, υπογράμμισε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Την Κυριακή, το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Γιουλ, η οποία απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά της την περασμένη εβδομάδα, παραιτήθηκε από τη θέση της ως πρεσβευτής στην Ιορδανία και στο Ιράκ.

Η ίδια και ο Ροντ-Λάρσεν διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στις μυστικές ισραηλοπαλαιστινιακές διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στις Συμφωνίες του Όσλο στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Η Γιουλ ήταν επικεφαλής τμήματος στο νορβηγικό υπουργείο Εξωτερικών και αργότερα έγινε πρεσβευτής στο Ηνωμένο Βασίλειο τη δεκαετία του 2010, μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με επικοινωνίες που ανακάλυψαν τα μέσα ενημέρωσης από έγγραφα του Έπστιν, το ζευγάρι είχε δεσμούς με τον Αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία. «Οι επαφές της Γιουλ με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Επστάιν (το 2008) κατέδειξαν ένα σοβαρό σφάλμα κρίσης», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Εσπεν Μπαρθ Έιντε, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Η Γιουλ και ο σύζυγός της είναι μεταξύ των Νορβηγών, των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στα νέα έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αμερικανική δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, ο Επστάιν, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2019 μέσα στη φυλακή, είχε μεταβιβάσει το ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων στα δύο παιδιά της Γιουλ και του συζύγου της, του διπλωμάτη Τέργε Ροντ-Λάρσεν, ο οποίος είχε συμμετάσχει επίσης στις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες του Όσλο.

Οι πολιτικοί και βασιλικοί κύκλοι της Νορβηγίας έχουν πληγεί από την υπόθεση Επστάιν, κυρίως ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ Μπόργκε Μπρέντε και ο πρώην πρωθυπουργός Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ (1996-1997), σε βάρος του οποίου διεξάγεται έρευνα για διαφθορά.

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, η σύζυγος του διαδόχου του θρόνου της Νορβηγίας, το όνομα της οποίας εμφανίζεται επανειλημμένα στα εκατομμύρια των σελίδων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, δήλωσε την Παρασκευή πως «μετανιώνει βαθιά» για τη «φιλία» της με τον Επστάιν.

