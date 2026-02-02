Τριγμοί στη βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας από την επαφή της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ με τον Επστάιν: «Είσαι πολύ γοητευτικός» - «Καλό το Παρίσι για μοιχεία»

Το όνομα της Μέτε-Μάριτ αναφέρεται πάνω από 1.000 φορές στα νέα αρχεία Επστάιν που κυκλοφόρησαν την Παρασκευή - Τα πικάντικα λόγια που χρησιμοποιούσε η πριγκίπισσα στα email με τον χρηματιστή για τα οποία τώρα δηλώνει μετανιωμένη

Νορβηγία νέες αποκαλύψεις που συνδέουν την πριγκίπισσα Τζέφρι Επστάιν, μέσα από έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα.



Σύμφωνα με τη νορβηγική εφημερίδα VG, η τελευταία δέσμη αποχαρακτηρισμένων αρχείων για τον χρηματιστή, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή από τις αμερικανικές αρχές, περιλαμβάνει σχεδόν 1.000 αναφορές στο όνομα της Μέτε-Μάριτ.







Στο εδώλιο ο γιος της για βιασμό και άλλα σοβαρά αδικήματα Η Μέτε-Μάριτ παντρεύτηκε το 2001 τον τότε διάδοχο του θρόνου και νυν πρίγκιπα Χάακον, με τις αποκαλύψεις να έρχονται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική στιγμή για τη βασιλική οικογένεια.



Την Τρίτη αναμένεται να ξεκινήσει στο Όσλο η δίκη του γιου της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος



Μέτε-Μάριτ πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάακον, αντιμετωπίζει συνολικά 38 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων τέσσερις υποθέσεις βιασμού, επιθέσεις και αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά.



Σε περίπτωση καταδίκης, κινδυνεύει με ποινή έως και 16 ετών κάθειρξης. Ο ίδιος αρνείται τις σοβαρότερες κατηγορίες, περιλαμβανομένων εκείνων για σεξουαλική κακοποίηση.



«Μετανιώνω βαθιά, είναι ντροπιαστικό» Το Σάββατο, η πριγκίπισσα τοποθετήθηκε δημόσια για τη σχέση της με τον Επστάιν, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2019 σε φυλακή της Νέας Υόρκης, εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων.



«Έδειξα κακή κρίση και μετανιώνω βαθιά που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Επστάιν. Είναι απλώς ντροπιαστικό», ανέφερε σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το παλάτι.



Σε ορισμένα μηνύματα, η Μέτε-Μάριτ εμφανίζεται ιδιαίτερα θερμή, λέγοντάς του ότι «γαργαλάς το μυαλό μου», αποκαλώντας τον «πολύ γενναιόδωρο» και «τόσο γλυκό».



«Πολύ γοητευτικός» του έγραφε το 2012 Σε ανταλλαγή μηνυμάτων το 2012, τον χαρακτήριζε «πολύ γοητευτικό» και ρωτούσε αν θα ήταν «απρεπές για μια μητέρα να προτείνει δύο γυμνές γυναίκες που κρατούν μία σανίδα του σερφ για την ταπετσαρία του υπολογιστή του 15χρονου γιου μου».



Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, είχαν συζητήσει για το ότι ο Έπσταϊν βρισκόταν σε «αναζήτηση συζύγου» στο Παρίσι, με τη Μέτε-Μάριτ να απαντά ότι η γαλλική πρωτεύουσα είναι «καλή για μοιχεία» και ότι οι Σκανδιναβές είναι «καλύτερο υλικό για σύζυγοι».



Σε άλλο μήνυμα, τον ευχαριστούσε για τα λουλούδια που της είχε στείλει όταν ήταν άρρωστη, υπογράφοντας «Με αγάπη, Mm».



Τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι το 2013 έμεινε για τέσσερις ημέρες σε οικία του Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, σε περίοδο που εκείνος απουσίαζε.



Η συμπερίληψη στα αρχεία, πάντως, δεν συνεπάγεται από μόνη της παρανομία. Στη δήλωσή της, η 52χρονη πριγκίπισσα εξέφρασε «βαθιά συμπαράσταση και αλληλεγγύη» προς τα θύματα του Έπσταϊν, αναλαμβάνοντας την ευθύνη «που δεν έλεγξα επαρκώς το παρελθόν του και δεν κατάλαβα εγκαίρως τι άνθρωπος ήταν».



Ωστόσο, στα έγγραφα περιλαμβάνεται ανταλλαγή μηνυμάτων του 2011, στην οποία η Μέτε-Μάριτ αναφέρει ότι τον είχε «γκουγκλάρει», προσθέτοντας ότι «δεν φαινόταν και τόσο καλό», συνοδεύοντας τη φράση με χαμογελαστό emoji, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.



Το παλάτι ανέφερε ότι η πριγκίπισσα διέκοψε τη γραπτή επικοινωνία με τον Έπσταϊν το 2014, όταν διαπίστωσε ότι εκείνος «προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει τη σχέση του με τη πριγκίπισσα ως μοχλό πίεσης απέναντι σε τρίτους».