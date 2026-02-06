Ξεχωριστές συναντήσεις με τους εκπροσώπους ΗΠΑ και Ιράν πραγματοποίησε ο ΥΠΕΞ του Ομάν, η Τεχεράνη παρουσίασε πλαίσιο διαλόγου
Ξεχωριστές συναντήσεις με τους εκπροσώπους ΗΠΑ και Ιράν πραγματοποίησε ο ΥΠΕΞ του Ομάν, η Τεχεράνη παρουσίασε πλαίσιο διαλόγου
Ο ΥΠΕΞ του Ομάν συναντήθηκε ξεχωριστά με τους εκπροσώπους Τεχεράνης και Ουάσιγκτον - Στόχος η επανεκκίνηση διπλωματικών και τεχνικών συνομιλιών
Σε εξέλιξη βρίσκονται στο Ομάν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με τον υπουργό Εξωτερικών της οικοδέσποινας χώρας, Μπαντρ αλ Μπουσαΐντι, να πραγματοποιεί διαδοχικές και ξεχωριστές συναντήσεις με τους επικεφαλής των δύο αντιπροσωπειών, στο πλαίσιο προσπαθειών για την επανέναρξη της διπλωματικής διαδικασίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ομάν στην πλατφόρμα Χ, ο αλ Μπουσαΐντι συναντήθηκε αρχικά με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί και στη συνέχεια με τον απεσταλμένο της Ουάσιγκτον Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος συνοδευόταν από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «οι διαβουλεύσεις επικεντρώθηκαν στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την επανέναρξη των διπλωματικών και τεχνικών διαπραγματεύσεων, με έμφαση στη σημασία αυτών των συνομιλιών υπό το πρίσμα της βούλησης των μερών να διασφαλίσουν την επιτυχία τους στην επίτευξη βιώσιμης ασφάλειας και σταθερότητας». Παράλληλα, ο αλ Μπουσαΐντι επανέλαβε «τη δέσμευση του Σουλτανάτου του Ομάν να συνεχίσει να στηρίζει τον διάλογο και τη σύγκλιση μεταξύ των πλευρών και να συνεργάζεται με όλους τους εταίρους για την εξεύρεση συναινετικών πολιτικών λύσεων που ανταποκρίνονται στους επιδιωκόμενους στόχους και προσδοκίες».
Το Ιράν παρουσίασε το πλαίσιό του για την προώθηση διαπραγματεύσεων
Την έμμεση φύση των διαπραγματεύσεων επιβεβαίωσε και το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το οποίο μετέδωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται χωρίς απευθείας επαφές μεταξύ των αντιπροσωπειών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, ο Αραγτσί και η συνοδεύουσα αντιπροσωπεία κατευθύνθηκαν σε δεύτερο γύρο διαβουλεύσεων με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, αφού κατά την πρώτη συνάντηση παρουσίασαν «ένα προκαταρκτικό πλαίσιο που αντικατοπτρίζει το όραμα της Τεχεράνης για τη διαχείριση των τρεχουσών συνθηκών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και για την προώθηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας».
Το ιρανικό πρακτορείο ανέφερε ακόμη ότι ο αλ Μπουσαΐντι μετέφερε το συγκεκριμένο πλαίσιο στους Γουίτκοφ και Κούσνερ και ότι «η εξέτασή του από την αμερικανική αντιπροσωπεία στη Μασκάτ φαίνεται να ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά νωρίτερα». Βάσει του προκαθορισμένου προγράμματος, ο Αραγτσί και η ιρανική αποστολή κατευθύνθηκαν στη συνέχεια στον χώρο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την έναρξη του δεύτερου γύρου συνομιλιών.
Δημοσιογράφοι του Associated Press παρακολούθησαν αυτοκινητοπομπή αμερικανικών οχημάτων να εισέρχεται σε παλάτι στα περίχωρα της Μουσκάτ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης, με ένα από τα οχήματα να φέρει αμερικανικές σημαίες. Νωρίτερα είχαν φθάσει στον ίδιο χώρο τα οχήματα που μετέφεραν τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, ενώ η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι ο Αραγτσί συναντήθηκε με τον αλ Μπουσαΐντι και στη συνέχεια η αυτοκινητοπομπή αποχώρησε προς ξενοδοχείο κοντά στο αεροδρόμιο, όπου διαμένει η ιρανική αποστολή.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ομάν στην πλατφόρμα Χ, ο αλ Μπουσαΐντι συναντήθηκε αρχικά με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί και στη συνέχεια με τον απεσταλμένο της Ουάσιγκτον Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος συνοδευόταν από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
📸 | في إطار استضافة سلطنة عُمان لمفاوضات الملف النووي الإيراني، أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي @badralbusaidi وزير الخارجية، صباح اليوم مشاورات منفصلة مع كلٍّ من الوفد الإيراني برئاسة معالي الدكتور سيد عباس عراقجي، ومع الوفد الأمريكي برئاسة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص… pic.twitter.com/FxvS8C9TkV— وزارة الخارجية (@FMofOman) February 6, 2026
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «οι διαβουλεύσεις επικεντρώθηκαν στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την επανέναρξη των διπλωματικών και τεχνικών διαπραγματεύσεων, με έμφαση στη σημασία αυτών των συνομιλιών υπό το πρίσμα της βούλησης των μερών να διασφαλίσουν την επιτυχία τους στην επίτευξη βιώσιμης ασφάλειας και σταθερότητας». Παράλληλα, ο αλ Μπουσαΐντι επανέλαβε «τη δέσμευση του Σουλτανάτου του Ομάν να συνεχίσει να στηρίζει τον διάλογο και τη σύγκλιση μεταξύ των πλευρών και να συνεργάζεται με όλους τους εταίρους για την εξεύρεση συναινετικών πολιτικών λύσεων που ανταποκρίνονται στους επιδιωκόμενους στόχους και προσδοκίες».
Το Ιράν παρουσίασε το πλαίσιό του για την προώθηση διαπραγματεύσεων
Την έμμεση φύση των διαπραγματεύσεων επιβεβαίωσε και το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το οποίο μετέδωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται χωρίς απευθείας επαφές μεταξύ των αντιπροσωπειών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, ο Αραγτσί και η συνοδεύουσα αντιπροσωπεία κατευθύνθηκαν σε δεύτερο γύρο διαβουλεύσεων με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, αφού κατά την πρώτη συνάντηση παρουσίασαν «ένα προκαταρκτικό πλαίσιο που αντικατοπτρίζει το όραμα της Τεχεράνης για τη διαχείριση των τρεχουσών συνθηκών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και για την προώθηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας».
Το ιρανικό πρακτορείο ανέφερε ακόμη ότι ο αλ Μπουσαΐντι μετέφερε το συγκεκριμένο πλαίσιο στους Γουίτκοφ και Κούσνερ και ότι «η εξέτασή του από την αμερικανική αντιπροσωπεία στη Μασκάτ φαίνεται να ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά νωρίτερα». Βάσει του προκαθορισμένου προγράμματος, ο Αραγτσί και η ιρανική αποστολή κατευθύνθηκαν στη συνέχεια στον χώρο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την έναρξη του δεύτερου γύρου συνομιλιών.
Δημοσιογράφοι του Associated Press παρακολούθησαν αυτοκινητοπομπή αμερικανικών οχημάτων να εισέρχεται σε παλάτι στα περίχωρα της Μουσκάτ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης, με ένα από τα οχήματα να φέρει αμερικανικές σημαίες. Νωρίτερα είχαν φθάσει στον ίδιο χώρο τα οχήματα που μετέφεραν τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, ενώ η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι ο Αραγτσί συναντήθηκε με τον αλ Μπουσαΐντι και στη συνέχεια η αυτοκινητοπομπή αποχώρησε προς ξενοδοχείο κοντά στο αεροδρόμιο, όπου διαμένει η ιρανική αποστολή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα