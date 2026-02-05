Η CIA έβαλε τέλος χωρίς εξήγηση στο «World Factbook», την έκδοσή της για την «Κατάσταση του Κόσμου»
Η CIA έβαλε τέλος χωρίς εξήγηση στο «World Factbook», την έκδοσή της για την «Κατάσταση του Κόσμου»

Ο εν λόγω οδηγός, δημοφιλής μεταξύ των δημοσιογράφων, των ερευνητών και των φοιτητών, προσέφερε έναν λεπτομερή πίνακα των ξένων χωρών, των οικονομιών τους, των ενόπλων δυνάμεών τους, των πόρων τους και των κοινωνιών τους

Η CIA έβαλε τέλος χωρίς εξήγηση στο «World Factbook», την έκδοσή της για την «Κατάσταση του Κόσμου»
Η CIA, η αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, ανακοίνωσε σήμερα το τέλος της έκδοσής της για την «Κατάσταση του Κόσμου», ένα πολύ δημοφιλές εγχειρίδιο αναφοράς, το οποίο εξέδιδε κάθε χρόνο εδώ και πάνω από 60 χρόνια.

«Η κυκλοφορία μίας από τις πιο παλιές και πιο εμβληματικές εκδόσεις πληροφοριών της CIA, του World Factbook, σταμάτησε», ανακοίνωσε η υπηρεσία από τον ιστότοπό της. «Αυτός ο οδηγός υπηρέτησε για καιρό την κοινότητα των πληροφοριών και το μεγάλο κοινό ως μοναδική και απαραίτητη βασική πηγή ενημέρωσης για τις χώρες και τις κοινότητες ολόκληρου του κόσμου», υπενθυμίζει η υπηρεσία, χωρίς να εξηγεί την απόφασή της.

Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ είχε ανακοινώσει πρόσφατα ότι σκοπεύει να βάλει τέλος στα προγράμματα που δεν συμβάλλουν στις κύριες αποστολές της υπηρεσίας.

Η αρχική έκδοση, η οποία έφερε τότε την ονομασία «The National Basic Intelligence Factbook», είχε κυκλοφορήσει το 1962. Η πρώτη μη διαβαθμισμένη εκδοχή της κυκλοφόρησε το 1971.

Ο εν λόγω οδηγός, δημοφιλής μεταξύ των δημοσιογράφων, των ερευνητών και των φοιτητών, προσέφερε έναν λεπτομερή και με στοιχεία πίνακα των ξένων χωρών, των οικονομιών τους, των ενόπλων δυνάμεών τους, των πόρων τους και των κοινωνιών τους.

Δέκα χρόνια αργότερα, μετανομάσθηκε σε «World Factbook». Το 1997, το «World Factbook» πήρε ψηφιακή μορφή και τέθηκε στη διάθεση του παγκόσμιου κοινού στον ιστότοπο CIA.gov, όπου κατέγραφε κάθε χρόνο εκατομμύρια θεάσεις.
