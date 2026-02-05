Η CIA έβαλε τέλος χωρίς εξήγηση στο «World Factbook», την έκδοσή της για την «Κατάσταση του Κόσμου»

Ο εν λόγω οδηγός, δημοφιλής μεταξύ των δημοσιογράφων, των ερευνητών και των φοιτητών, προσέφερε έναν λεπτομερή πίνακα των ξένων χωρών, των οικονομιών τους, των ενόπλων δυνάμεών τους, των πόρων τους και των κοινωνιών τους