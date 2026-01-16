Στη Βενεζουέλα ο επικεφαλής της CIA, συναντήθηκε με τη Ροντρίγκεζ

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Το μήνυμα Τραμπ στην προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας
Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, συναντήθηκε την Πέμπτη στο Καράκας με την Ντέλσι Ροντρίγκεζ, την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, ενισχύοντας το μήνυμα της κυβέρνησης Τραμπ ότι βλέπει την προσωρινή κυβέρνηση ως τον καλύτερο δρόμο για σταθερότητα στη χώρα βραχυπρόθεσμα.
Σύμφωνα με το CNN, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ράτκλιφ συζήτησε με τη Ροντρίγκες πιθανά πεδία οικονομικής συνεργασίας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Βενεζουέλα δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί ως καταφύγιο για αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών, με ιδιαίτερη αναφορά στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών. Όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, η επαφή είχε στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και αντανακλά τη βούληση του Ράτκλιφ να κινηθεί η CIA με λιγότερη επιφυλακτικότητα.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ εμφανίζεται να ενισχύει τον έλεγχο της Ουάσινγκτον στη Βενεζουέλα, ιδίως στον τομέα της πετρελαϊκής παραγωγής. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «τρέξουν ουσιαστικά» τη χώρα, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο νωρίτερα μέσα στον μήνα.
