Προπύργιο της CIA στη μετά-Μαδούρο Βενεζουέλα θέλει να στήσει ο Τραμπ
Η CIA εργάζεται για μόνιμη αμερικανική παρουσία στη Βενεζουέλα μετά την απομάκρυνση του Μαδούρο - Σχέδια για την αποκατάσταση της διπλωματικής παρουσίας των ΗΠΑ στο Καράκας
Μυστικές εργασίες για να αποκτήσει μόνιμη εγκατάσταση στη Βενεζουέλα πραγματοποιεί η CIA, στο πλαίσιο των σχεδίων που έχει καταρτίσει η κυβέρνησης του Τραμπ να επανακαθορίσει τη μελλοντική πορεία της χώρας μετά την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία. Στόχος είναι η ενίσχυση της αμερικανικής επιρροής και η προετοιμασία για την αποκατάσταση της διπλωματικής παρουσίας στην Καράκας.
Σύμφωνα με το CNN, η CIA, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, εργάζεται για να διαμορφώσει τη στρατηγική παρουσία της Ουάσινγκτον στη Βενεζουέλα μετά την πολιτική μετάβαση που προκάλεσε η σύλληψη του Μαδούρο στις αρχές του μήνα. Η συζήτηση επικεντρώνεται τόσο στη βραχυπρόθεσμη όσο και στη μακροπρόθεσμη στρατηγική για την αποκατάσταση της αμερικανικής επιρροής στη χώρα, παρά τις προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας και των ζητημάτων ασφάλειας.
Σύμφωνα με αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με την κατάσταση, η CIA θα παίξει κρίσιμο ρόλο στις πρώτες φάσεις της διαδικασίας, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών θα αναλάβει τον μακροπρόθεσμο διπλωματικό ρόλο.
Ο ρόλος της CIA της στην αποκατάσταση της ασφάλειας και της διπλωματίας
Aμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η CIA θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων και στην ενίσχυση της ασφάλειας στη Βενεζουέλα. Αν και το Υπουργείο Εξωτερικών θα παραμείνει ο κύριος φορέας της μακροπρόθεσμης διπλωματικής παρουσίας, η CIA θα αναλάβει πιο άμεσες και ευέλικτες ενέργειες. Βραχυπρόθεσμα, οι αξιωματούχοι ενδέχεται να λειτουργούν από ένα παράρτημα της CIA, πριν από την έναρξη λειτουργίας μιας επίσημης πρεσβείας, γεγονός που θα τους επιτρέψει να ξεκινήσουν ανεπίσημες επαφές με μέλη διαφορετικών φατριών της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, καθώς και με προσωπικότητες της αντιπολίτευσης και τρίτους που ενδέχεται να αποτελούν απειλή, ανέφεραν πηγές στο CNN, παραλληλίζοντας το έργο της υπηρεσίας με αυτό στην Ουκρανία.
Όπως ανέφερε ένας πρώην αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, το να στηθεί ένα παράρτημα της CIA στο Καράκας είναι η «πρώτη προτεραιότητα» πριν αποκατασταθούν τα επίσημα διπλωματικά κανάλια επικοινωνίας.
Ο ρόλος της CIA στη σύλληψη του Μαδούρο
Η CIA έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο, έχοντας εγκαταστήσει μια μικρή ομάδα μέσα στη Βενεζουέλα για μήνες πριν από την επιχείρηση. Η ομάδα αυτή παρακολουθούσε τις κινήσεις του πρώην ηγέτη της χώρας και βοήθησε στην επιτυχία της επιχείρησης. Επίσης, η CIA είχε στρατολογήσει πηγή εντός της βενεζουελανής κυβέρνησης που βοήθησε στην παρακολούθηση του Μαδούρο πριν από τη σύλληψή του.
Η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να στηρίξει την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ αντί της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης, Μαρία Ματσάδο, επηρεάστηκε από μια μυστική ανάλυση της CIA για τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της απομάκρυνσης του Μαδούρο.
Σχέδια για την αποκατάσταση της διπλωματικής παρουσίας στη Βενεζουέλα
Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το χρονοδιάγραμμα και τα βήματα για την επαναλειτουργία της αμερικανικής πρεσβείας στην Καράκας, μετά την απομάκρυνση των διπλωματών το 2019. Οι ΗΠΑ έστειλαν μια ομάδα διπλωματών και ειδικών ασφαλείας στην πόλη για να πραγματοποιήσουν μια αρχική εκτίμηση και να ξεκινήσουν τη διαδικασία σταδιακής επανέναρξης των δραστηριοτήτων. Παρά τις δυσκολίες, η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει να δείχνει ενδιαφέρον για την αποκατάσταση της διπλωματικής της παρουσίας και την ενίσχυση των σχέσεών της με τη νέα ηγεσία της Βενεζουέλας.
Η ασφάλεια παραμένει αβέβαιη και αποτελεί βασικό παράγοντα που θα καθορίσει την ταχύτητα με την οποία θα επανέλθουν οι διπλωματικές και στρατηγικές διαδικασίες στη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, η CIA αναμένεται να έχει καθοριστικό ρόλο, καθώς οι διπλωμάτες των ΗΠΑ δεν είναι συνήθως εκπαιδευμένοι για την προστασία τους, καθιστώντας την παρουσία της Υπηρεσίας Πληροφορίων ακόμη πιο σημαντική.
