Επιχείρηση ARGO: Πώς η CIA απεγκλώβισε έξι διπλωμάτες από το Ιράν του Χομεϊνί

Πέρασαν 45 χρόνια από την ημέρα που το παράτολμο σχέδιο του ιδιοφυούς πράκτορα Τόνι Μέντεζ πήρε το ok από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ σε μια επιχείρηση που έγραψε ιστορία και μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Μπεν Άφλεκ