Σχεδόν 6.000 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί στο Ιράν, λέει αμερικανική ΜΚΟ - Υπό εξέταση αναφορές για άλλους 17.000
Σχεδόν 6.000 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί στο Ιράν, λέει αμερικανική ΜΚΟ - Υπό εξέταση αναφορές για άλλους 17.000
Το αντιπολιτευόμενο δίκτυο Iran International αναφέρει ότι τουλάχιστον 36.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, επικαλούμενο κυρίως απόρρητα έγγραφα και πηγές ασφαλείας
Μία μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε σήμερα πως έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο σχεδόν 6.000 ανθρώπων και ερευνά χιλιάδες άλλες περιπτώσεις, μετά το κίνημα αμφισβήτησης της εξουσίας που συγκλόνισε το Ιράν στις αρχές του μηνός προτού κατασταλεί μέσα στο αίμα.
Σύμφωνα με το Human Rights Activists News Agency (HRANA), 5.848 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, εκ των οποίων 5.520 διαδηλωτές, 77 ανήλικοι, 209 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 42 περαστικοί.
Η ΜΚΟ προσθέτει πως εξετάζει άλλους 17.091 πιθανούς θανάτους.
Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν πως ο απολογισμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος από τους χιλιάδες θανάτους που έχουν ήδη επιβεβαιωθεί, καθώς η διαδικασία επαλήθευσης περιπλέκεται από τη διακοπή του ίντερνετ που επιβλήθηκε στις 8 Ιανουαρίου.
Είναι εκείνη την ημέρα που οι διαδηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από εμπόρους κατά της οικονομικής καχεξίας, πήραν τεράστια έκταση, θέτοντας στην Ισλαμική Δημοκρατία τη μεγαλύτερη πρόκληση από την ίδρυσή της το 1979.
Το HRANA ανακοίνωσε εξάλλου ότι τουλάχιστον 41.283 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.
Έπειτα από δύο και πλέον εβδομάδες, το Ιράν παραμένει αποκομμένο από το ίντερνετ, υπογράμμισε σήμερα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X η ΜΚΟ επιτήρησης κυβερνοασφάλειας Netblocks, μια απόφαση που είχε στόχο σύμφωνα με την ίδια, να «κρύψει την έκταση της φονικής καταστολής αμάχων».
Όλον αυτόν τον καιρό, «οι λογαριασμοί του καθεστώτος προωθούν τον λόγο της Ισλαμικής Δημοκρατίας», προσθέτει.
Την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου, οι ιρανικές αρχές έδωσαν τον πρώτο συνολικό απολογισμό τους, των 3.117 θανάτων, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων (2.427) ήταν «μάρτυρες» -- μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί και όχι «ταραξίες» όπως χαρακτηρίζονται οι διαδηλωτές.
Η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), η οποία εδρεύει στη Νορβηγία, επιβεβαίωσε από την πλευρά της τον θάνατο 3.428 διαδηλωτών, λέγοντας ωστόσο πως φοβάται ότι ο πραγματικός αριθμός φθάνει τους 25.000 θανάτους.
Το αντιπολιτευόμενο δίκτυο Iran International, που εδρεύει στο εξωτερικό, αναφέρει από την πλευρά του ότι τουλάχιστον 36.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, επικαλούμενο κυρίως απόρρητα έγγραφα και πηγές ασφαλείας.
Σύμφωνα με το Human Rights Activists News Agency (HRANA), 5.848 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, εκ των οποίων 5.520 διαδηλωτές, 77 ανήλικοι, 209 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 42 περαστικοί.
Η ΜΚΟ προσθέτει πως εξετάζει άλλους 17.091 πιθανούς θανάτους.
Friends, I am horrified by what I am seeing in Iran.— Mazelit Airaksinen 🎗#UntilTheLastHostage (@Mazelit_) January 26, 2026
Dead babies. Dead children. Women wailing at the body bags of their brothers, their siblings, their kids. Men sobbing in the streets.
The IRGC has no doubt given an entire generation trauma, what's coming next? Scary. pic.twitter.com/K7p1j6NMRb
Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν πως ο απολογισμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος από τους χιλιάδες θανάτους που έχουν ήδη επιβεβαιωθεί, καθώς η διαδικασία επαλήθευσης περιπλέκεται από τη διακοπή του ίντερνετ που επιβλήθηκε στις 8 Ιανουαρίου.
Είναι εκείνη την ημέρα που οι διαδηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από εμπόρους κατά της οικονομικής καχεξίας, πήραν τεράστια έκταση, θέτοντας στην Ισλαμική Δημοκρατία τη μεγαλύτερη πρόκληση από την ίδρυσή της το 1979.
Το HRANA ανακοίνωσε εξάλλου ότι τουλάχιστον 41.283 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.
SCARY FOOTAGE 🔴— Open Source Intel (@Osint613) January 16, 2026
Leaked Iran footage shows a protester being shot dead at close range by regime forces.
This is not crowd control. This is summary executions in public. pic.twitter.com/GGzjkEHT4e
Έπειτα από δύο και πλέον εβδομάδες, το Ιράν παραμένει αποκομμένο από το ίντερνετ, υπογράμμισε σήμερα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X η ΜΚΟ επιτήρησης κυβερνοασφάλειας Netblocks, μια απόφαση που είχε στόχο σύμφωνα με την ίδια, να «κρύψει την έκταση της φονικής καταστολής αμάχων».
Όλον αυτόν τον καιρό, «οι λογαριασμοί του καθεστώτος προωθούν τον λόγο της Ισλαμικής Δημοκρατίας», προσθέτει.
Την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου, οι ιρανικές αρχές έδωσαν τον πρώτο συνολικό απολογισμό τους, των 3.117 θανάτων, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων (2.427) ήταν «μάρτυρες» -- μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί και όχι «ταραξίες» όπως χαρακτηρίζονται οι διαδηλωτές.
Η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), η οποία εδρεύει στη Νορβηγία, επιβεβαίωσε από την πλευρά της τον θάνατο 3.428 διαδηλωτών, λέγοντας ωστόσο πως φοβάται ότι ο πραγματικός αριθμός φθάνει τους 25.000 θανάτους.
Το αντιπολιτευόμενο δίκτυο Iran International, που εδρεύει στο εξωτερικό, αναφέρει από την πλευρά του ότι τουλάχιστον 36.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, επικαλούμενο κυρίως απόρρητα έγγραφα και πηγές ασφαλείας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα