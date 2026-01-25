ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες στην Αττική, τι θα γίνει τις επόμενες ώρες - Χάρτης Κολυδά αποτυπώνει το πέρασμα της κακοκαιρίας

Το συντομότερο δυνατόν οι δίκες των συλληφθέντων διαδηλωτών, καμία επιείκεια προειδοποιεί η Τεχεράνη
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Διαδηλώσεις Διαδηλώσεις στο Ιράν

Το συντομότερο δυνατόν οι δίκες των συλληφθέντων διαδηλωτών, καμία επιείκεια προειδοποιεί η Τεχεράνη

Ο επικεφαλής των δικαστικών αρχών μιλά για «εγκληματίες και υποκινητές ταραχών», την ώρα που ΜΚΟ κάνουν λόγο για χιλιάδες συλλήψεις και νεκρούς

Το συντομότερο δυνατόν οι δίκες των συλληφθέντων διαδηλωτών, καμία επιείκεια προειδοποιεί η Τεχεράνη
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο επικεφαλής των ιρανικών δικαστικών αρχών υποσχέθηκε σήμερα ότι θα προσδιοριστούν «το συντομότερο δυνατόν» οι δίκες των διαδηλωτών που συνελήφθησαν κατά το πρόσφατο κύμα διαμαρτυρίας στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι δεν θα υπάρξει «η παραμικρή επιείκεια» για όσους κριθούν ένοχοι.

«Ο λαός απαιτεί δικαίως οι κατηγορούμενοι και οι κυριότεροι υποκινητές των ταραχών και των τρομοκρατικών και βίαιων ενεργειών να δικαστούν το συντομότερο» είπε ο Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ, σύμφωνα με το πρακτορείο Mizan, το δημοσιογραφικό όργανο των δικαστικών αρχών.

Υποσχόμενος ότι θα επιδειχθεί «η μεγαλύτερη αυστηρότητα» στις έρευνες, εκτίμησε επίσης ότι η δικαιοσύνη οφείλει να δικάσει και να τιμωρήσει χωρίς την παραμικρή επιείκεια «τους εγκληματίες που πήραν τα όπλα και σκότωσαν ανθρώπους ή διέπραξαν εμπρησμούς, καταστροφές και σφαγές».

Οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι πολλές χιλιάδες, έως και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνελήφθησαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά τις οποίες σκοτώθηκαν επίσης χιλιάδες, στις αρχές Ιανουαρίου. Τις ημέρες εκείνες η κρατική τηλεόραση μετέδιδε πλάνα του Ετζεΐ να ανακρίνει αυτοπροσώπως τους συλληφθέντες.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις που εδρεύουν στο εξωτερικό κατήγγειλαν την αιματηρή καταστολή, αν και δυσκολεύονται να ανακοινώσουν έναν ακριβή απολογισμό, δεδομένου ότι το διαδίκτυο εξακολουθεί να μην λειτουργεί στη χώρα.

Πολλοί μάρτυρες ανέφεραν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβολούσαν με αληθινές σφαίρες τους διαδηλωτές. Ωστόσο ο αρχηγός των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, συνταγματάρχης Μεχντί Σαρίφ Καζεμί, διαβεβαίωσε σήμερα ότι «στην πραγματικότητα, η αστυνομία δεν κατέφυγε στα όπλα».

«Χρησιμοποιήσαμε μη θανατηφόρα μέσα για να εγγυηθούμε την ασφάλεια του πληθυσμού και να αποφύγουμε κάθε θάνατο», είπε στο πρακτορείο Mehr, κάνοντας λόγο για «μέσα αποτροπής, όπως κανόνια νερού, εκτοξευτήρες πέιντμπολ και οχήματα εξοπλισμένα με συστήματα ήχου για τη διαχείριση του πλήθους».
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης