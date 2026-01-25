Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας μιλά για «συμφωνίες με την αντιπολίτευση»
Τρεις εβδομάδες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο – «Πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνίες για τον λαό»
Την πρόθεσή της να επιδιώξει συμφωνίες με την αντιπολίτευση εξέφρασε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, τρεις εβδομάδες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.
Στις δηλώσεις της στην κρατική τηλεόραση, το βράδυ του Σαββάτου, η Ροδρίγκες έκανε λόγο για ανάγκη πολιτικής συνεννόησης, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η ειρήνη και η σταθερότητα στη Βενεζουέλα.
«Παρά τις διαφορές μας, πρέπει να συναντηθούμε και να καταλήξουμε σε συμφωνίες. Γιατί; Μα, για τον λαό της Βενεζουέλας», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Η Ντέλσι Ροδρίγκες επισήμανε ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας, η προσωρινή θητεία της στην προεδρία μπορεί να διαρκέσει έως έξι μήνες, διάστημα κατά το οποίο προβλέπεται η διεξαγωγή εκλογών.
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, τόνισε ότι οι πολιτικές και κομματικές αντιπαραθέσεις δεν μπορούν να αποτελούν εμπόδιο στην προσπάθεια αποκατάστασης της ομαλότητας. «Δεν μπορούν να υπάρχουν πολιτικές ή κομματικές διαφορές όταν πρόκειται για την ειρήνη στη Βενεζουέλα», ανέφερε, στέλνοντας μήνυμα προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας.
Οι δηλώσεις της προσωρινής προέδρου έρχονται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αβεβαιότητας, μετά τις εξελίξεις που ακολούθησαν τη σύλληψη του Μαδούρο και ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της πολιτικής μετάβασης και της επόμενης ημέρας στη χώρα.
