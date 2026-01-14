Ο Τραμπ επικοινώνησε με την Ντέλσι Ροδρίγκες: Είναι υπέροχος άνθρωπος, είπε για την πρόεδρο της Βενεζουέλας

Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σήμερα, είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολύ καλά, είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους