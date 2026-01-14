Ο Τραμπ επικοινώνησε με την Ντέλσι Ροδρίγκες: Είναι υπέροχος άνθρωπος, είπε για την πρόεδρο της Βενεζουέλας
Ο Τραμπ επικοινώνησε με την Ντέλσι Ροδρίγκες: Είναι υπέροχος άνθρωπος, είπε για την πρόεδρο της Βενεζουέλας

Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σήμερα, είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολύ καλά, είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους

Ο Τραμπ επικοινώνησε με την Ντέλσι Ροδρίγκες: Είναι υπέροχος άνθρωπος, είπε για την πρόεδρο της Βενεζουέλας
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε εκτενή συζήτηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, την Ντέλσι Ροδρίγκες, την οποία χαρακτήρισε «υπέροχο άνθρωπο».

«Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σήμερα και είναι υπέροχος άνθρωπος. Εννοώ πως είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολύ καλά», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. «Συνομίλησα μαζί της σήμερα το πρωί, είχαμε εκτενή τηλεφωνική επικοινωνία, συζητήσαμε πολλά πράγματα και θεωρώ ότι τα πάμε πολύ καλά με τη Βενεζουέλα», συμπλήρωσε.

Προτού αναλάβει προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροδρίγκες ήταν αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος αιχμαλωτίστηκε στις 3 Ιανουαρίου κατά την επιχείρηση του αμερικανικού στρατού στο Καράκας και οδηγήθηκε στις ΗΠΑ προκειμένου να δικαστεί για «διακίνηση ναρκωτικών».
