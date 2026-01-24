«Συμμορφωθείτε ή σας σκοτώνουμε σε 15 λεπτά»: Η Ροντρίγκες μιλά για τελεσίγραφο των ΗΠΑ μετά την απαγωγή Μαδούρο
Καταγγελίες της υπηρεσιακής προέδρου της Βενεζουέλας για απειλές και πίεση από τις ΗΠΑ κατά την αιφνιδιαστική στρατιωτική επιχείρηση που κατέληξε με τη σύλληψη του Μαδούρο
Νέα στοιχεία προκύπτουν για την αμερικανική επιχείρηση «Absolute Resolve» στο Καράκας στις 3 Ιανουαρίου, κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν ευρεία στρατιωτική επιχείρηση και συνέλαβαν τον πρόεδρο της, Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του, με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες να καταγγέλλει ότι η κυβέρνησή της υπέστη απειλές για τη ζωή τη δική της και των υπουργών της, υπό τον φόβο ότι θα «εξουδετερωθούν» αν δεν συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον.
Σε πρόσφατη διαρροή βίντεο από συνεδρίαση κυβερνητικών αξιωματούχων στη Βενεζουέλα, η Ροντρίγκες φέρεται να εξηγεί ότι τόσο εκείνη όσο και μέλη του υπουργικού συμβουλίου έλαβαν τελεσίγραφο μόλις 15 λεπτών από τις αμερικανικές δυνάμεις για να υποκύψουν στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον, υπό την απειλή ότι «θα τους σκότωναν» σε διαφορετική περίπτωση. Η ίδια δήλωσε ότι συμμορφώθηκε κυρίως για να διατηρήσει «την πολιτική ισχύ» της κυβέρνησης, αποδίδοντας τη στάση της σε «συνεχείς απειλές και εκβιασμούς».
Το αποκαλυπτικό υλικό δείχνει τον υπουργό Επικοινωνιών να χρησιμοποιεί ένα κινητό τηλέφωνο για να μεταφέρει τα λόγια της Ροντρίγκες σε υποστηρικτές του καθεστώτος, εν μέσω προσπάθειας του προεδρικού επιτελείου να ελέγξει την κατάσταση μετά τη στρατιωτική επέμβαση.
Η μεταφορά του Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες στη Νέα Υόρκη έλαβε χώρα στο πλαίσιο ευρείας στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας, που περιλάμβανε αεροπορικές επιθέσεις και την εμπλοκή δεκάδων στρατιωτικών και ειδικών δυνάμεων, με στόχο τη σύλληψη του ηγέτη και την υπονόμευση της εσωτερικής διοίκησης της χώρας.
Κατά την ίδια επιχείρηση, η ηγεσία της Βενεζουέλας διέταξε το Ανώτατο Δικαστήριο να ορίσει την Ροντρίγκες υπηρεσιακή πρόεδρο, θέση που ασκεί από τις 5 Ιανουαρίου, με σκοπό τη διασφάλιση της διοικητικής συνέχειας και της εθνικής κυριαρχίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, δεν έχει αναγνωρίσει επίσημα τη νομιμότητα της κυβέρνησής της.
A leaked video of a closed-door meeting shows Venezuela’s Delcy Rodríguez telling pro-government influencers that US forces threatened to kill senior officials unless they cooperated after the capture of Maduro.— Clash Report (@clashreport) January 24, 2026
Rodríguez says she and other top figures were given 15 minutes to… pic.twitter.com/hiz5LqAXNJ
