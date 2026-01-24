Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Εξήντα ένας νεκροί σε τρεις ημέρες λόγω της κακοκαιρίας στο Αφγανιστάν
Εξήντα ένας νεκροί σε τρεις ημέρες λόγω της κακοκαιρίας στο Αφγανιστάν
110 άνθρωποι τραυματίσθηκαν και 458 κατοικίες καταστράφηκαν εν μέρει ή πλήρως, κυρίως στις βόρειες και τις κεντρικές επαρχίες του Αφγανιστάν
Σφοδρές χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις στο Αφγανιστάν στοίχισαν τη ζωή σε 61 ανθρώπους από την Τετάρτη μέχρι και χθες, Παρασκευή, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από την Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών (ANDMA).
Επίσης 110 άνθρωποι τραυματίσθηκαν και 458 κατοικίες καταστράφηκαν εν μέρει ή πλήρως, κυρίως στις βόρειες και τις κεντρικές επαρχίες του Αφγανιστάν, σύμφωνα με χάρτη που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ANDMA μέσω του X.
Επίσης 110 άνθρωποι τραυματίσθηκαν και 458 κατοικίες καταστράφηκαν εν μέρει ή πλήρως, κυρίως στις βόρειες και τις κεντρικές επαρχίες του Αφγανιστάν, σύμφωνα με χάρτη που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ANDMA μέσω του X.
Les importantes chutes de neige et les fortes pluies en Afghanistan ont fait 61 morts entre mercredi et vendredi, selon un bilan provisoire communiqué samedi par l'Autorité nationale de gestion des catastrophes (ANDMA).— Hespress Français (@HespressFr) January 24, 2026
Cent-dix personnes ont également été blessées et 458… pic.twitter.com/XB2ySXd9YQ
Les importantes chutes de neige et les fortes pluies en Afghanistan ont fait 61 morts entre mercredi et vendredi, selon un bilan provisoire communiqué samedi par l'Autorité nationale de gestion des catastrophes (ANDMA).— Hespress Français (@HespressFr) January 24, 2026
Cent-dix personnes ont également été blessées et 458… pic.twitter.com/XB2ySXd9YQ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα