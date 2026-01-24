Εξήντα ένας νεκροί σε τρεις ημέρες λόγω της κακοκαιρίας στο Αφγανιστάν
Εξήντα ένας νεκροί σε τρεις ημέρες λόγω της κακοκαιρίας στο Αφγανιστάν

110 άνθρωποι τραυματίσθηκαν και 458 κατοικίες καταστράφηκαν εν μέρει ή πλήρως, κυρίως στις βόρειες και τις κεντρικές επαρχίες του Αφγανιστάν

Σφοδρές χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις στο Αφγανιστάν στοίχισαν τη ζωή σε 61 ανθρώπους από την Τετάρτη μέχρι και χθες, Παρασκευή, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από την Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών (ANDMA).

Επίσης 110 άνθρωποι τραυματίσθηκαν και 458 κατοικίες καταστράφηκαν εν μέρει ή πλήρως, κυρίως στις βόρειες και τις κεντρικές επαρχίες του Αφγανιστάν, σύμφωνα με χάρτη που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ANDMA μέσω του X.
