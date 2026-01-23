Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Πάνω από τρεισήμισι ώρες διήρκεσαν οι συνομιλίες – Παρόντες Ουσακόφ και Ντμίτριεφ
Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.
Η συνάντηση ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης στη Μόσχα και διήρκεσε περισσότερο από τρεισήμισι ώρες, γεγονός που καταδεικνύει τη βαρύτητα των συνομιλιών, σε μια περίοδο εντεινόμενων διεθνών διεργασιών γύρω από την ουκρανική κρίση.
Ο Στιβ Γουίτκοφ συνοδευόταν από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό και σύμβουλο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Από τη ρωσική πλευρά, στο πλευρό του Βλαντίμιρ Πούτιν βρέθηκαν ο διπλωματικός του σύμβουλος Γιούρι Ουσακόφ, καθώς και ο ειδικός απεσταλμένος για τις διεθνείς οικονομικές υποθέσεις, Κίριλ Ντμίτριεφ.
Το Κρεμλίνο δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών ή για το αν υπήρξε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ωστόσο η συνάντηση εντάσσεται στις προσπάθειες διερεύνησης διπλωματικής διεξόδου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
