Στη Μόσχα Γουίτκοφ και Κούσνερ, άρχισαν συνομιλίες με τον Πούτιν
Στη Μόσχα Γουίτκοφ και Κούσνερ, άρχισαν συνομιλίες με τον Πούτιν
Το αεροπλάνο που μετέφερε τους Αμερικανούς απεσταλμένους στη Μόσχα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο
Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, ο Τζάρεντ Κούσνερ, έφθασαν απόψε στη Μόσχα για συνομιλίες με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι δύο άνδρες μετέβησαν κατευθείαν στο Κρεμλίνο για τις συνομιλίες που έχουν ήδη αρχίσει.
Το αεροπλάνο που μετέφερε τους Αμερικανούς απεσταλμένους στη Μόσχα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο, προερχόμενο από την Ελβετία όπου Γουίτκοφ και Κούσνερ είχαν μεταβεί για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA Novosti
Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι δύο άνδρες μετέβησαν κατευθείαν στο Κρεμλίνο για τις συνομιλίες που έχουν ήδη αρχίσει.
Witkoff, Kushner and Josh Gruenbaum meet with Putin at the Kremlin. pic.twitter.com/QbGm9zp8Hy— Clash Report (@clashreport) January 22, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα