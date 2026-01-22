Στη Μόσχα Γουίτκοφ και Κούσνερ, άρχισαν συνομιλίες με τον Πούτιν
Στιβ Γουίτκοφ Τζάρεντ Κούσνερ Πόλεμος στην Ουκρανία Βλαντίμιρ Πούτιν

Στη Μόσχα Γουίτκοφ και Κούσνερ, άρχισαν συνομιλίες με τον Πούτιν

Το αεροπλάνο που μετέφερε τους Αμερικανούς απεσταλμένους στη Μόσχα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο

Στη Μόσχα Γουίτκοφ και Κούσνερ, άρχισαν συνομιλίες με τον Πούτιν
Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, ο Τζάρεντ Κούσνερ, έφθασαν απόψε στη Μόσχα για συνομιλίες με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι δύο άνδρες μετέβησαν κατευθείαν στο Κρεμλίνο για τις συνομιλίες που έχουν ήδη αρχίσει.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τους Αμερικανούς απεσταλμένους στη Μόσχα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο, προερχόμενο από την Ελβετία όπου Γουίτκοφ και Κούσνερ είχαν μεταβεί για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA Novosti
