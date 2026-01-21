Γροιλανδία: Φυλλάδιο με συστάσεις για αποθέματα νερού, τροφίμων και εναλλακτική θέρμανση δημοσιοποίησε η κυβέρνηση
Ο Τραμπ απέκλεισε, από το Νταβός, για πρώτη φορά ρητά τη χρήση στρατιωτικών μέσων για την απόκτηση του αρκτικού εδάφους, ωστόσο απαίτησε «άμεσες διαπραγματεύσεις» για την ένταξη της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ
Ενημερωτικό φυλλάδιο με συστάσεις προς τους πολίτες να προμηθευτούν μεγάλες ποσότητες νερού, μη αλλοιώσιμα τρόφιμα και εναλλακτικές πηγές θέρμανσης δημοσιοποίησε η κυβέρνηση της Γροιλανδία, ενόψει ενδεχόμενης κρίσης, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και ενώ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επανέφερε δημόσια - από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός - το ενδιαφέρον του για το αρκτικό νησί.
Σύμφωνα με το φυλλάδιο, οι πολίτες καλούνται να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για να παραμείνουν αυτάρκεις για τουλάχιστον πέντε ημέρες σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής. Οι οδηγίες καταρτίστηκαν σε συνεργασία με τους δήμους, το Αρκτικό Διοικητήριο, την αστυνομία, καθώς και αυτόνομες επιχειρήσεις, ενώ εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Ετοιμότητας Εκτάκτων Αναγκών της Γροιλανδίας.
Μεταξύ των βασικών συστάσεων περιλαμβάνεται η αποθήκευση τριών λίτρων νερού ανά άτομο και ανά ημέρα σε κάθε νοικοκυριό, καθώς και τροφίμων που μπορούν να διατηρηθούν εκτός ψυγείου ή καταψύκτη και, κατά προτίμηση, δεν απαιτούν μαγείρεμα. Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να διαθέτουν εναλλακτική πηγή θέρμανσης και μαγειρέματος χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, όπως ψησταριά ή φορητό καμινέτο.
Το φυλλάδιο συνιστά επίσης την πρόβλεψη βασικών φαρμάκων και πλήρους φαρμακείου πρώτων βοηθειών, προϊόντων προσωπικής υγιεινής για πέντε ημέρες —όπως χαρτί υγείας, σακούλες απορριμμάτων και είδη υγιεινής— καθώς και επαρκών αποθεμάτων από ζεστές κουβέρτες, παπλώματα, κεριά και μπαταρίες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη διατήρηση κυνηγετικών όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμού αλιείας.
Η ανακοίνωση των γροιλανδικών αρχών έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία για να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Ωστόσο, όπως επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λέκε Ράσμουσεν, η επιθυμία του Αμερικανού προέδρου να εντάξει το νησί στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει «αναλλοίωτη», αν και ο ίδιος χαιρέτισε τις δηλώσεις περί μη χρήσης βίας.
Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε για πρώτη φορά ρητά τη χρήση στρατιωτικών μέσων για την απόκτηση του αρκτικού εδάφους, ωστόσο απαίτησε «άμεσες διαπραγματεύσεις» για την ένταξη της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ.
Η σύνταξη του φυλλαδίου με τίτλο «Προετοιμασμένοι για κρίσεις – να είστε αυτάρκεις για πέντε ημέρες» ξεκίνησε, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Γροιλανδίας, ήδη από πέρυσι, με αφορμή πολύωρες και επαναλαμβανόμενες διακοπές ηλεκτροδότησης. Ο υπουργός Αυτοδυναμίας, Πίτερ Μποργκ, τόνισε ότι για έναν πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκων —εκ των οποίων σχεδόν το 90% είναι Ινουίτ και βασίζονται παραδοσιακά στο κυνήγι και την αλιεία— «η προετοιμασία είναι καλύτερη από το τίποτα».
