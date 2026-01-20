Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Γερμανία: Ξεπέρασαν τους 184.000 οι στρατιώτες σε ενεργό υπηρεσία
Χρειάζονται ωστόσο ακόμη σχεδόν 80.000 στρατιώτες για να επιτευχθούν οι στόχοι του ΝΑΤΟ για το 2030 - Επιπλέον, η Γερμανία θα πρέπει έως τότε να έχει προσελκύσει 200.000 εφέδρους
Αριθμό - ρεκόρ για τα τελευταία 15 χρόνια έφθασαν οι γερμανικές ένοπλες σε έμψυχο δυναμικό το 2025, με περισσότερους από 184.000 στρατιώτες σε ενεργό υπηρεσία. Ο στόχος του ΝΑΤΟ ωστόσο είναι ακόμη μακριά.
Σύμφωνα με τον υπουργό 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους, τον Δεκέμβριο του 2025 η Bundeswehr αριθμούσε 184.200 στρατιώτες - «το καλύτερο αποτέλεσμα στρατολόγησης τα τελευταία 15 χρόνια». Σε σχέση με το τέλος του 2024, υπηρετούσαν 3.000 στρατιώτες περισσότεροι.
Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις χρειάζονται ωστόσο ακόμη σχεδόν 80.000 στρατιώτες, με τον στόχο του ΝΑΤΟ να κάνει λόγο για 260.000 στρατιώτες ενεργού υπηρεσίας έως τα μέσα της δεκαετίας του 2030. Επιπλέον, η Γερμανία θα πρέπει έως τότε να έχει προσελκύσει 200.000 εφέδρους. Σημαντικό πρόβλημα της Bundeswehr παραμένει πάντως το υψηλό ποσοστό αποχώρησης από τις τάξεις της - σχεδόν το 25% των νέων που κατατάσσονται, στην πορεία εγκαταλείπει τον στρατό. Προκειμένου η τάση να αναστραφεί, το υπουργείο Άμυνας σχεδιάζει μέτρα όπως η πιο διαφανής διαχείριση των προσδοκιών των νεοσυλλέκτων από την αρχή της θητείας τους, η παροχή κινήτρων και η προσφορά ουσιαστικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της θητείας. Επιπλέον, οι δυσαρεστημένοι θα ενημερώνονται για εναλλακτικές επιλογές στρατιωτικής υπηρεσίας.
