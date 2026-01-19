Καζακστάν: Ο πρόεδρος Τοκάγεφ θα μετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος Τοκάγεφ επιβεβαίωσε τη δέσμευση του Καζακστάν να συμβάλει στην επίτευξη διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή, ανέφερε εκπρόσωπος του προεδρικού γραφείου της χώρας