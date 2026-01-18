Ο Τραμπ θέλει 1 δισ. δολάρια από κάθε κράτος για να γίνει μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης
Πρόταση Τραμπ για νέο παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης με οικονομικό «εισιτήριο» που διχάζει την διεθνή κοινότητα
Νέα διεθνής διαμάχη προκαλείται από μια πρόταση της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που έγινε γνωστή μέσα από ξένα δημοσιεύματα τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσιάζεται σε προσχέδιο καταστατικού για μια νέα διεθνή οργάνωση με την ονομασία Board of Peace ή Συμβούλιο Ειρήνης, οι χώρες που θέλουν μόνιμη θέση σε αυτό θα πρέπει να καταβάλουν τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια ως χρηματική συνεισφορά.
Σύμφωνα με το προσχέδιο του καταστατικού κάθε χώρα μέλος θα έχει θητεία μέχρι τρία χρόνια, εάν δεν καταβάλει το ποσό του 1 δισ. δολαρίων εντός του πρώτου έτους λειτουργίας του Συμβουλίου. Η τριετής αυτή θητεία μπορεί να ανανεωθεί μόνο με την έγκριση του προέδρου του οργανισμού — ρόλο που σύμφωνα με τα άρθρα του σχεδίου θα έχει ο ίδιος ο Τραμπ.
Η λογική πίσω από την πρόταση, κατά τα ξένα δημοσιεύματα, είναι να χρηματοδοτηθεί η λειτουργία και το έργο του νέου αυτού θεσμού, που αρχικά συνδέεται με την ειρήνευση και ανοικοδόμηση στη Γάζα αλλά ενδέχεται να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές συγκρούσεων. Η ίδια η ονομασία και το περιεχόμενο του charter αφήνουν περιθώρια για ευρύτερο ρόλο πέραν της Μέσης Ανατολής.
Η κίνηση έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Κρίσιμα σχόλια τονίζουν ότι η πρόταση μοιάζει με προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου διεθνούς οργανισμού, ακόμη και ανταγωνιστικού προς τον ΟΗΕ, με «εισιτήριο» βασισμένο σε χρηματοδοτική συνεισφορά και με κεντρικό ρόλο για τις ΗΠΑ.
Κύρια σημεία της πρότασης
Κάθε χώρα που θέλει μόνιμη συμμετοχή θα πρέπει να πληρώσει τουλάχιστον $1 δισ. για χρηματοδότηση εντός του πρώτου έτους.
Χωρίς τη συνεισφορά αυτή, οι χώρες έχουν μόνο τριετή θητεία, και αυτή υπό την έγκριση του προέδρου.
Ο Τραμπ προβλέπεται να έχει καθοριστικό ρόλο στη σύνθεση και τη λειτουργία του συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης σφραγίδων και κανονισμών λειτουργίας.
Ευρωπαϊκές χώρες και άλλοι πιθανοί συμμετέχοντες έχουν λάβει προσκλήσεις, αλλά υπάρχει ήδη αντιπαράθεση για το οικονομικό και πολιτικό περιεχόμενο της πρότασης.
Η αμερικανική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει ορισμένα από τα δημοσιεύματα παραπλανητικά, λέγοντας ότι δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα το ποσό ή την υποχρεωτικότητα του «εισιτηρίου», αλλά το προσχέδιο του καταστατικού που αναφέρουν πολλές πηγές είναι αυτό που κυκλοφορεί ευρέως στα διεθνή ΜΜΕ.
πηγή: Reuters, Times of israel, Newsweek
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
