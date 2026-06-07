Υπόθεση Δασκαλάκη στο Απεσωκάρι Ηρακλείου: Η αινιγματική ανάρτηση της συζύγου, το καρτέρι θανάτου και το βίντεο που εξετάζουν οι αρχές
Υπόθεση Δασκαλάκη στο Απεσωκάρι Ηρακλείου: Η αινιγματική ανάρτηση της συζύγου, το καρτέρι θανάτου και το βίντεο που εξετάζουν οι αρχές
Η οικογένεια του 49χρονου πρώην κοινοτάρχη περιμένει απαντήσεις, ενώ κάτοικοι καταγγέλλουν οργανωμένες πρακτικές καταπάτησης περιουσιών και εκφοβισμού στην περιοχή
Η υπόθεση της δολοφονίας του 49χρονου πρώην κοινοτάρχη Απεσωκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία και αγωνία στην τοπική κοινωνία, καθώς οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μετά το ιατροδικαστικό πόρισμα που απέδωσε τον θάνατό του σε εγκληματική ενέργεια.
Την ώρα που οι αστυνομικές έρευνες εντείνονται, νέες μαρτυρίες και καταγγελίες έρχονται στο φως, σκιαγραφώντας, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ένα περιβάλλον φόβου, πιέσεων και αυθαίρετων πρακτικών που συνδέονται με διαμάχες γύρω από αγροτικές και κτηνοτροφικές εκτάσεις.
Η οικογένεια του αδικοχαμένου άνδρα εξακολουθεί να αναμένει απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνθρωπός τους. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να του είχε στηθεί καρτέρι κατά τη διαδρομή από το σπίτι του προς αγροτική έκταση όπου εργαζόταν εργάτης στον οποίο μετέφερε καφέ.
«Γελάστε τώρα που μπορείτε. Γιατί όταν πέσει η αυλαία αυτής της τραγωδίας, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ακούσετε το χειροκρότημα της παράστασης που δώσατε», έγραψε χαρακτηριστικά.
Η ανάρτηση ερμηνεύεται από πολλούς ως ένδειξη ότι η οικογένεια θεωρεί πως οι έρευνες οδηγούνται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.
Οι αστυνομικοί εξετάζουν προσεκτικά κάθε στοιχείο, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν τις κινήσεις που προηγήθηκαν του θανάτου του 49χρονου και να ταυτοποιήσουν πρόσωπα που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση.
Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης φέρεται να είχε συγκρουστεί επανειλημμένα με τέτοιες πρακτικές, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανό στοιχείο για τη διερεύνηση των κινήτρων της δολοφονικής επίθεσης.
Οι πρώτες εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για τροχαίο ατύχημα με το δίκυκλο του 49χρονου έχουν πλέον εγκαταλειφθεί, καθώς τα ευρήματα των ειδικών συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του προήλθε από βίαιη επίθεση, πιθανότατα με κατσούνα ή άλλο βαρύ αντικείμενο.
Την ώρα που οι αστυνομικές έρευνες εντείνονται, νέες μαρτυρίες και καταγγελίες έρχονται στο φως, σκιαγραφώντας, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ένα περιβάλλον φόβου, πιέσεων και αυθαίρετων πρακτικών που συνδέονται με διαμάχες γύρω από αγροτικές και κτηνοτροφικές εκτάσεις.
Η οικογένεια του αδικοχαμένου άνδρα εξακολουθεί να αναμένει απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνθρωπός τους. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να του είχε στηθεί καρτέρι κατά τη διαδρομή από το σπίτι του προς αγροτική έκταση όπου εργαζόταν εργάτης στον οποίο μετέφερε καφέ.
Η ανάρτηση της συζύγουΣε δημόσια τοποθέτησή της μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η σύζυγος του θύματος, Μέλπω Ντεβερίκου, άφησε να εννοηθεί ότι οι έρευνες βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο και ότι αναμένονται σημαντικές εξελίξεις.
«Γελάστε τώρα που μπορείτε. Γιατί όταν πέσει η αυλαία αυτής της τραγωδίας, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ακούσετε το χειροκρότημα της παράστασης που δώσατε», έγραψε χαρακτηριστικά.
Η ανάρτηση ερμηνεύεται από πολλούς ως ένδειξη ότι η οικογένεια θεωρεί πως οι έρευνες οδηγούνται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.
Βίντεο εξετάζουν οι ΑρχέςΣύμφωνα με πληροφορίες, στα χέρια των ερευνητών βρίσκεται βιντεοληπτικό υλικό που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη της υπόθεσης. Το υλικό φέρεται να καταγράφει την παρουσία τουλάχιστον ενός ατόμου κοντά στο σημείο όπου εκτιμάται ότι δέχθηκε την επίθεση ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης.
Οι αστυνομικοί εξετάζουν προσεκτικά κάθε στοιχείο, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν τις κινήσεις που προηγήθηκαν του θανάτου του 49χρονου και να ταυτοποιήσουν πρόσωπα που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση.
Στο επίκεντρο οι διαφορές για τις αγροζημιέςΗ παράμετρος των αγροζημιών και των διαφορών γύρω από καλλιεργήσιμες εκτάσεις εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα από ανεξέλεγκτη βόσκηση και καταπάτηση ιδιοκτησιών αποτελούν διαχρονικό ζήτημα, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις.
Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης φέρεται να είχε συγκρουστεί επανειλημμένα με τέτοιες πρακτικές, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανό στοιχείο για τη διερεύνηση των κινήτρων της δολοφονικής επίθεσης.
Οι πρώτες εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για τροχαίο ατύχημα με το δίκυκλο του 49χρονου έχουν πλέον εγκαταλειφθεί, καθώς τα ευρήματα των ειδικών συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του προήλθε από βίαιη επίθεση, πιθανότατα με κατσούνα ή άλλο βαρύ αντικείμενο.
Την ίδια στιγμή, κάτοικοι που δηλώνουν ότι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αντίστοιχα περιστατικά ζητούν την παρέμβαση της Πολιτείας, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Από την πλευρά του, ο Δήμος Γόρτυνας έχει δηλώσει επισήμως ότι δεν διαθέτει γνώση για περιστατικά καταπάτησης περιουσιών ή βόσκησης καλλιεργειών που σχετίζονται με την υπόθεση.
πηγή: neakriti
πηγή: neakriti
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