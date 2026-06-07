Πανελλαδικές 2026: Τελευταία ημέρα εξετάσεων για τους υποψήφιους των ΓΕΛ αύριο, Δευτέρα
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Πανελλαδικές 2026: Τελευταία ημέρα εξετάσεων για τους υποψήφιους των ΓΕΛ αύριο, Δευτέρα

Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ με μαθήματα ειδικότητας μέχρι και τις 15 Ιουνίου

Πανελλαδικές 2026: Τελευταία ημέρα εξετάσεων για τους υποψήφιους των ΓΕΛ αύριο, Δευτέρα
Προς ολοκλήρωση βαίνουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, καθώς αύριο Δευτέρα θα εξεταστούν στα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού οι υποψήφιοι των ΓΕΛ. Οι Πανελλαδικές θα συνεχιστούν για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ με μαθήματα ειδικότητας μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Στη συνέχεια, από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου, θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Ειδικά Μαθήματα.

Φινάλε για τα ΓΕΛ


Στα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού θα εξεταστούν αύριο, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, που διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Συνέχεια και για τα ΕΠΑΛ


Με μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Ειδικότερα, την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στα μαθήματα: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

Στην τελική ευθεία γυμνάσια και λύκεια


Κλείσιμο
Την ερχόμενη Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026, ολοκληρώνονται οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας, ενώ και οι εξετάσεις των γυμνασίων (προαγωγικές και απολυτήριες) πλησιάζουν προς το τέλος τους, καθώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου.

Πλησιάζει το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς στην Πρωτοβάθμια


Εν τω μεταξύ, τα τελευταία μαθήματα της χρονιάς κάνουν οι μικρότεροι μαθητές και μαθήτριες, καθώς τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία θα κλείσουν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

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