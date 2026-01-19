Επιστολή Τραμπ στον Νορβηγό πρωθυπουργό: Αφού δεν μου δώσατε το Νόμπελ, δεν είμαι υποχρεωμένος να σκέφτομαι μόνο την ειρήνη

« Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής αν δεν έχουμε πλήρη και απόλυτο έλεγχο της Γροιλανδίας» ανέφερε στον Νορβηγό πρωθυπουργό, σύμφωνα με το Bloomberg