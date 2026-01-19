Επιστολή Τραμπ στον Νορβηγό πρωθυπουργό: Αφού δεν μου δώσατε το Νόμπελ, δεν είμαι υποχρεωμένος να σκέφτομαι μόνο την ειρήνη
«Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής αν δεν έχουμε πλήρη και απόλυτο έλεγχο της Γροιλανδίας» ανέφερε στον Νορβηγό πρωθυπουργό, σύμφωνα με το Bloomberg
Τις αξιώσεις του για τη Γροιλανδία με το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης, συνέδεσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια επιστολή που έστειλε στον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε.
«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης για το γεγονός ότι σταμάτησα 8 και πλέον πολέμους, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη», αναφέρει ο Τραμπ στην επιστολή του, σύμφωνα με το Bloomberg.
Από την πλευρά του, το PBS News ανέφερε πως το προσωπικό του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (NSC) προώθησε την επιστολή σε διάφορους Ευρωπαίους πρέσβεις στην Ουάσιγκτον.
«Παρότι η ειρήνη θα παραμένει κυρίαρχη, μπορώ πλέον να σκέφτομαι τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής αν δεν έχουμε πλήρη και απόλυτο έλεγχο της Γροιλανδίας», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Την αρχική πληροφορία για την επιστολή, μοιράστηκε στο X o ρεπόρτερ θεμάτων Άμυνας, Nick Shifrin, ενώ τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το πρωθυπουργικό γραφείο της Νορβηγίας δεν έχουν κάνει ακόμα κάποια τοποθέτηση επί του θέματος.
Το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονέμεται από τη νορβηγική κυβέρνηση, αλλά από ανεξάρτητη επιτροπή.
«Σε ό,τι αφορά το Νόμπελ Ειρήνης, έχω εξηγήσει επανειλημμένως στον Τραμπ αυτό που είναι ευρέως γνωστό: ότι το βραβείο απονέμεται από την ανεξάρτητη Επιτροπή Νόμπελ και όχι από τη νορβηγική κυβέρνηση», είχε δηλώσει ο Στέρε σε ανακοίνωση προς το Bloomberg.
Κλιμάκωση εντάσεων με Ευρώπη και ΝΑΤΟ
Ο Τραμπ προκάλεσε αναστάτωση στους συμμάχους του ΝΑΤΟ το Σαββατοκύριακο, απειλώντας με την επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκά κράτη-μέλη της Συμμαχίας αν δεν αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Η κλιμάκωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να ζητά την ενεργοποίηση του ισχυρότερου μηχανισμού αντιποίνων της ΕΕ.
Οι πρεσβευτές της ΕΕ συναντήθηκαν την Κυριακή για να εξετάσουν επιλογές, μεταξύ των οποίων δασμοί σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 93 δισ. ευρώ (108 δισ. δολάρια). Οι ηγέτες της Ένωσης αναμένεται να συναντηθούν εκτάκτως την Πέμπτη.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Το ΝΑΤΟ λέει εδώ και 20 χρόνια στη Δανία ότι πρέπει να απομακρύνει τη ρωσική απειλή από τη Γροιλανδία. Δυστυχώς, η Δανία δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Τώρα είναι η ώρα και θα γίνει!!!».
Το μήνυμα αυτό επανέλαβαν και ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι υπερβολικά αδύναμη για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Γροιλανδίας.
