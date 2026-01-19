Βουτιά στις ευρωαγορές μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς σε ευρωπαϊκά κράτη - Ισχυρές πιέσεις στις αυτοκινητοβιομηχανίες
Απώλειες 2%-4% για Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz Group και Stellantis - Πτώση σε αμερικανικά futures, cryptos, άνοδος σε «ασφαλή καταφύγια»
Οι ευρωπαϊκές μετοχές άνοιξαν με απώλειες τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στην απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επιβάλει αυξημένους δασμούς σε σειρά ευρωπαϊκών χωρών, εφόσον αντιταχθούν στο σχέδιό του για την αγορά της Γροιλανδίας.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραφε πτώση κατά 1,24% στις 606,81 μονάδες στις 12:26 ώρα Ελλάδος, με όλους τους επιμέρους κλάδους να κινούνται σε αρνητικό έδαφος. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,52%%, στη Φρανκφούρτη ο DAX με απώλειες 1,31%, στο Παρίσι ο CAC 40 – 1,43% χαμηλότερα, ενώ στο Μιλάνο ο FTSE MIB με πτώση 1,73%. Ο ισπανικός ΙΒΕΧ υποχωρεί κατά 1,07%.
Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι πιέσεις στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο δείκτης Stoxx Automobiles and Parts υποχωρούσε κατά 2,3% το πρωί της Δευτέρας, καθώς μετοχές μεγάλων ευρωπαϊκών κατασκευαστών κατέγραψαν σημαντικές απώλειες.
Οι μετοχές των Volkswagen, BMW και Mercedes-Benz Group διαπραγματεύονταν με πτώση μεταξύ 2,5% και 4% λίγο μετά το άνοιγμα, ενώ η Ferrari κατέγραφε απώλειες περίπου 2%. Αντίστοιχα, η Stellantis, στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων οι Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler και Peugeot, υποχωρούσε επίσης κατά περίπου 2%.
Η αρνητική εικόνα στις αγορές ακολούθησε τις δηλώσεις του Τραμπ το Σάββατο, σύμφωνα με τις οποίες οκτώ ευρωπαϊκές χώρες –το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Φινλανδία– θα βρεθούν αντιμέτωπες με δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου, οι οποίοι θα αυξηθούν στο 25% από την 1η Ιουνίου, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία που θα επιτρέπει στις ΗΠΑ να «αγοράσουν» τη Γροιλανδία, η οποία αποτελεί αυτόνομη περιοχή της Δανίας.
Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι δασμοί στα προϊόντα των συγκεκριμένων χωρών θα παραμείνουν σε ισχύ «μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολοκληρωτική αγορά της Γροιλανδίας». Ευρωπαίοι ηγέτες χαρακτήρισαν τις απειλές «απαράδεκτες» και δήλωσαν ότι θα στηρίξουν τη Δανία, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθούν έκτακτες πολιτικές διαβουλεύσεις τις επόμενες ημέρες για τον συντονισμό της ευρωπαϊκής αντίδρασης.
Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτος σε εμπορικούς δασμούς, λόγω της υψηλής διεθνοποίησης των εφοδιαστικών αλυσίδων και της ισχυρής εξάρτησης από παραγωγικές δραστηριότητες στη Βόρεια Αμερική, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες των επενδυτών για τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις.
Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν τα κρυπτονομίσματα, καθώς το κλίμα αποστροφής κινδύνου ενισχύθηκε μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για νέους δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες. Το bitcoin υποχώρησε έως και 3,6% τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, πέφτοντας κάτω από τα 92.000 δολάρια, ενώ ακόμη μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν άλλα ψηφιακά νομίσματα.
Το ether, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα σε κεφαλαιοποίηση, σημείωσε πτώση 4,9%, ενώ το solana κατρακύλησε κατά 8,6%, αντανακλώντας τη γενικευμένη αποστροφή προς τα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.
Νέα ιστορικά ρεκόρ για ασήμι και χρυσό, κάτω από τα $92.000 το BitcoinΗ τιμή spot του χρυσού διαπραγματευόταν κοντά στα 4.670 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι σημείωσε άλμα έως και 4,4%, καθώς η επιθετική στάση του Αμερικανού προέδρου άσκησε πιέσεις στο δολάριο και ενίσχυσε τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.
Καθοδικά τα αμερικανικά futuresΣτην αγορά των αμερικανικών futures, τα συμβόλαια του Dow υποχωρούν κατά 0,61% στις 49.246 μονάδες, του S&P χάνουν 0,78% στις 6.922,50 μονάδες, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες έχουν τα προθεσμιακά συμβόλαια του Nasdaq με πτώση 1,12% στις 25.400 μονάδες. Σημειώνεται ότι η Wall Street θα παραμέινει κλειστή σήμερα λόγω της αργίας για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.
