Πάγος από το Ίδρυμα Νόμπελ για το «δώρο» της Ματσάδο στον Τραμπ: Το βραβείο δεν μεταβιβάζεται «ούτε συμβολικά»

Το Ίδρυμα επισημαίνει ότι τα βραβεία μπορούν να απονεμηθούν μόνο από τα αρμόδια όργανα – Η παρέμβαση έγινε λίγο μετά την απονομή του μεταλλίου στον Ντόναλντ Τραμπ από την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας