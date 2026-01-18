Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Συνομιλία Ρούτε και Τραμπ για τη Γροιλανδία και την Αρκτική
Συνομιλία Ρούτε και Τραμπ για τη Γροιλανδία και την Αρκτική
Ανυπομονώ να τον συναντήσω στο Νταβός στο τέλος της εβδομάδας, γράφει σε ανάρτησή του ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ
Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είχε σήμερα Κυριακή ότι μίλησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «για την κατάσταση ασφαλείας» στη Γροιλανδία και την Αρκτική, την ώρα που οι ευρωπαϊκές χώρες ανησυχούν από τις απειλές για επιπλέον δασμούς που διατύπωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας στο θέμα αυτό και ανυπομονώ να τον συναντήσω στο Νταβός στο τέλος της εβδομάδας», έγραψε στο Χ ο Ρούτε, χωρίς άλλη διευκρίνιση για το περιεχόμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας.
Χθες ο Τραμπ απείλησε με δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου (που θα γίνουν 25% από την 1η Ιουνίου) οκτώ χώρες της Ευρώπης τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Νορβηγία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία. Οι χώρες της ΕΕ που πλήττονται από το μέτρο έχουν δηλώσει ότι θα αποφασίσουν την απάντηση από κοινού.
«Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας στο θέμα αυτό και ανυπομονώ να τον συναντήσω στο Νταβός στο τέλος της εβδομάδας», έγραψε στο Χ ο Ρούτε, χωρίς άλλη διευκρίνιση για το περιεχόμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας.
Χθες ο Τραμπ απείλησε με δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου (που θα γίνουν 25% από την 1η Ιουνίου) οκτώ χώρες της Ευρώπης τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Νορβηγία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία. Οι χώρες της ΕΕ που πλήττονται από το μέτρο έχουν δηλώσει ότι θα αποφασίσουν την απάντηση από κοινού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα