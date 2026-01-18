Συνομιλία Ρούτε και Τραμπ για τη Γροιλανδία και την Αρκτική
ΚΟΣΜΟΣ
Μαρκ Ρούτε Ντόναλντ Τραμπ ΝΑΤΟ Γροιλανδία

Συνομιλία Ρούτε και Τραμπ για τη Γροιλανδία και την Αρκτική

Ανυπομονώ να τον συναντήσω στο Νταβός στο τέλος της εβδομάδας, γράφει σε ανάρτησή του ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ

Συνομιλία Ρούτε και Τραμπ για τη Γροιλανδία και την Αρκτική
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είχε σήμερα Κυριακή ότι μίλησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «για την κατάσταση ασφαλείας» στη Γροιλανδία και την Αρκτική, την ώρα που οι ευρωπαϊκές χώρες ανησυχούν από τις απειλές για επιπλέον δασμούς που διατύπωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας στο θέμα αυτό και ανυπομονώ να τον συναντήσω στο Νταβός στο τέλος της εβδομάδας», έγραψε στο Χ ο Ρούτε, χωρίς άλλη διευκρίνιση για το περιεχόμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας.

Χθες ο Τραμπ απείλησε με δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου (που θα γίνουν 25% από την 1η Ιουνίου) οκτώ χώρες της Ευρώπης τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Νορβηγία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία. Οι χώρες της ΕΕ που πλήττονται από το μέτρο έχουν δηλώσει ότι θα αποφασίσουν την απάντηση από κοινού.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης