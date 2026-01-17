Ο Τραμπ προσκάλεσε τον πρόεδρο της Αργεντινής και τον πρωθυπουργό του Καναδά στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Ο πρόεδρος της Αργεντινής γράφει σε ανάρτησή του ότι θα ήταν «τιμή» να πάρει μέρος στην πρωτοβουλία στην οποίαθα προεδρεύει ο Αμερικανός πρόεδρος και θα συμμετέχουν ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Τόνι Μπλερ