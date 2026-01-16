Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Ισραήλ: Συνετρίβη ελικόπτερο Black Hawk της Πολεμικής Αεροπορίας κατά τη διάρκεια αερομεταφοράς του, δείτε βίντεο
Ισραήλ: Συνετρίβη ελικόπτερο Black Hawk της Πολεμικής Αεροπορίας κατά τη διάρκεια αερομεταφοράς του, δείτε βίντεο
Το ελικόπτερο υπέστη ζημιές λόγω κακοκαιρίας και είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση τις προηγούμενες ημέρες – Διατάχθηκε στρατιωτική έρευνα για το περιστατικό
Ελικόπτερο τύπου Black Hawk των Ισραηλινών Ένοπλων Δυνάμεων συνετρίβη το πρωί της Παρασκευής κατά τη διάρκεια επιχείρησης αερομεταφοράς του, αφού είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.
Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες, το ελικόπτερο είχε προσγειωθεί την Τρίτη σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή Γκους Ετζιόν, εξαιτίας ιδιαίτερα δύσκολων καιρικών συνθηκών που κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση της πτήσης. Το αεροσκάφος υπέστη ζημιές, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί στο πλήρωμα.
Κατά τη διάρκεια της σημερινής επιχείρησης ανάκτησης, το Black Hawk αποσυνδέθηκε από το μέσο που τον μετέφερε, με αποτέλεσμα να συντριβεί. Από το συμβάν δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, καθώς στο ελικόπτερο δεν βρισκόταν πλήρωμα.
Ο αρχηγός της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, υποπτέραρχος Τόμερ Μπαρ, διέταξε τη σύσταση στρατιωτικής ερευνητικής επιτροπής, με αντικείμενο τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του ατυχήματος, καθώς και των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν κατά την επιχείρηση ανάκτησης.
Τα ελικόπτερα Black Hawk είναι γνωστά στην ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία με την ονομασία Γιανσούφ («Κουκουβάγια» στα εβραϊκά) και χρησιμοποιούνται τόσο για αποστολές ρουτίνας μεταφοράς προσωπικού όσο και για την αποβίβαση και περισυλλογή στρατευμάτων στο πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες, το ελικόπτερο είχε προσγειωθεί την Τρίτη σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή Γκους Ετζιόν, εξαιτίας ιδιαίτερα δύσκολων καιρικών συνθηκών που κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση της πτήσης. Το αεροσκάφος υπέστη ζημιές, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί στο πλήρωμα.
WATCH: Israeli helicopter crashes while it was being airlifted. pic.twitter.com/3EISe6ONmJ— Clash Report (@clashreport) January 16, 2026
Ο αρχηγός της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, υποπτέραρχος Τόμερ Μπαρ, διέταξε τη σύσταση στρατιωτικής ερευνητικής επιτροπής, με αντικείμενο τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του ατυχήματος, καθώς και των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν κατά την επιχείρηση ανάκτησης.
Τα ελικόπτερα Black Hawk είναι γνωστά στην ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία με την ονομασία Γιανσούφ («Κουκουβάγια» στα εβραϊκά) και χρησιμοποιούνται τόσο για αποστολές ρουτίνας μεταφοράς προσωπικού όσο και για την αποβίβαση και περισυλλογή στρατευμάτων στο πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα