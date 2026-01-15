Στη φυλακή επιβάτης που επιχείρησε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου αεροσκάφους της Delta εν πτήσει, τσακώθηκε με αεροσυνοδούς και επιβάτες
ΚΟΣΜΟΣ
Πτήση Επιβάτης Καταδίκη Αεροσυνοδός

Στη φυλακή επιβάτης που επιχείρησε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου αεροσκάφους της Delta εν πτήσει, τσακώθηκε με αεροσυνοδούς και επιβάτες

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση και ο 24χρονος συνελήφθη - Απείλησε να σκοτώσει αεροσυνοδό, κυκλοφορούσε ημίγυμνος

Στη φυλακή επιβάτης που επιχείρησε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου αεροσκάφους της Delta εν πτήσει, τσακώθηκε με αεροσυνοδούς και επιβάτες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Επιβάτης της Delta Airlines που επιχείρησε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου και τσακώθηκε με αεροσυνοδό κατά τη διάρκεια πτήσης καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση.

Ο 24χρονος Μάριο Νικρπρέλατζ ομολόγησε την ενοχή του, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία της Αϊόβα. Ο νεαρός με καταγωγή από το Μίσιγκαν άρχισε να προκαλεί προβλήματα στην πτήση της Delta που εκτελούσε η Sky West και είχε απογειωθεί από τη Νεμπράσκα με προορισμό το Ντιτρόιτ.

Ο 24χρονος έκανε «ενοχλητικές και αγενείς δηλώσεις» στους συνεπιβάτες του και στο πλήρωμα της πτήσης. Επίσης, αρνήθηκε να δέσει τη ζώνη ασφαλείας του, μέχρι που μια αεροσυνοδός τον έπεισε να συμμορφωθεί, σύμφωνα με την New York Post.

Τα προβλήματα συνεχίστηκαν κατά την απογείωση, καθώς ο 24χρονος «αφαιρούσε επανειλημμένα τη ζώνη ασφαλείας του», παρά το γεγονός ότι του ζητήθηκε να την ξαναφορέσει, και «σηκωνόταν επανειλημμένα ενώ το αεροπλάνο ανέβαινε», ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Detroit flight diverted when passenger attempts to open door mid-flight: What we know

Ο επιθετικός επιβάτης «έδειξε το μεσαίο δάχτυλο» σε μια αεροσυνοδό που του ζήτησε να φορέσει τη ζώνη ασφαλείας και στη συνέχεια «έσπρωξε την αεροσυνοδό».

Στη συνέχεια, απειλούσε να σκοτώσει την αεροσυνοδό όταν το πλήρωμα είπε ότι θα τον καταγγείλει στις αρχές, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Κλείσιμο
Ο 24χρονος φάνηκε να κοιμάται πριν ξεσπάσει ξανά το χάος, όταν οι επιβάτες πάτησαν τα κουμπιά έκτακτης ανάγκης αφού τον είδαν να πειράζει την πόρτα της εξόδου κινδύνου. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου εν πτήσει, η αεροσυνοδός παρενέβη και την έσπρωξε, την εξύβρισε και την απείλησε.

Ως αποτέλεσμα αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί αναγκαστική προσγείωση στη Αϊόβα. «Καθώς το αεροπλάνο κατέβαινε, ο 24χρονος ξανασηκώθηκε, έβγαλε το πουκάμισό του και άρχισε να περπατάει πάνω-κάτω στο διάδρομο», ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Τα μέλη του πληρώματος ζήτησαν από τους επιβάτες να τους βοηθήσουν να συγκρατήσουν τον νεαρό, ο οποίος επιτέθηκε σε τρεις και προσπάθησε να τους χτυπήσει.

Ο 24χρονος τέθηκε υπό κράτηση μετά την προσγείωση και οι αρχές βρήκαν ένα φιαλίδιο με 41 χάπια που φέρεται να ήταν ηρεμιστικά. Κατηγορήθηκε για διατάραξη της τάξης, επίθεση, κατοχή συνταγογραφούμενων φαρμάκων, παραβίαση φορολογικής σφραγίδας και παρενόχληση.

Το μακρύ ποινικό μητρώο του 24χρονου περιλαμβάνει καταδίκες για επίθεση σε αστυνομικό, ενδοοικογενειακή βία και αδικήματα για ναρκωτικά.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης