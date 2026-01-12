Ο πρόεδρος της ιρανικής βουλής απειλεί τον Τραμπ: Αν επιτεθεί στο Ιράν, θα λάβει ένα «αξέχαστο μάθημα»
Ο πρόεδρος της ιρανικής βουλής απειλεί τον Τραμπ: Αν επιτεθεί στο Ιράν, θα λάβει ένα «αξέχαστο μάθημα»
Ακτιβιστές και οργανώσεις ανθρωπίνων διιράνκαιωμάτων κάνουν λόγο για περισσότερους από 540 νεκρούς διαδηλωτές στο Ιράν
Σκληρή προειδοποίηση προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, δηλώνοντας ότι ο ιρανικός στρατός θα του διδάξει «ένα αξέχαστο μάθημα» εάν η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε στρατιωτικά πλήγματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας λόγω της αιματηρής καταστολής των διαδηλώσεων.
Μιλώντας σε φιλοκυβερνητική συγκέντρωση στην Τεχεράνη, ο Καλιμπάφ χαρακτήρισε τη βίαιη αντίδραση του καθεστώτος απέναντι στις μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις ως «πόλεμο κατά τρομοκρατών», υιοθετώντας πλήρως το επίσημο αφήγημα της Τεχεράνης για τις ταραχές που συγκλονίζουν τη χώρα.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν «πόλεμο σε τέσσερα μέτωπα». Όπως ανέφερε, πρόκειται για οικονομικό, ψυχολογικό και «στρατιωτικό πόλεμο» με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, καθώς και –όπως είπε– «έναν πόλεμο κατά τρομοκρατών» στο εσωτερικό της χώρας.
«Το μεγάλο ιρανικό έθνος δεν έχει επιτρέψει ποτέ στον εχθρό να πετύχει τους στόχους του», δήλωσε ο Καλιμπάφ, μιλώντας μπροστά σε πλήθος όπου ακούγονταν συνθήματα στα περσικά όπως «Θάνατος στο Ισραήλ, Θάνατος στην Αμερική».
Την ίδια ώρα, ακτιβιστές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για περισσότερους από 540 νεκρούς διαδηλωτές, χαρακτηρίζοντας την καταστολή «σφαγή» που πραγματοποιείται υπό την κάλυψη εκτεταμένου μπλακ άουτ στο διαδίκτυο και τις επικοινωνίες, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ανεξάρτητη επιβεβαίωση των πληροφοριών.
