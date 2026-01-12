«Υποκινείς τρομοκράτες να διαδηλώσουν για να επέμβεις» απαντά το Ιράν στον Τραμπ, συνεχίζεται το χάος με πάνω από 500 νεκρούς

«Είμαστε έτοιμοι και για πόλεμο και για διάλογο» δηλώνει ο ΥΠΕΞ του Ιράν - Η χώρα παραμένει χωρίς ίντερνετ, ενώ αξιωματούχοι διαμηνύουν ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο «θα αποκατασταθεί σύντομα»