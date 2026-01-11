Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο Ιρανός ηγέτης που... πέθανε ήδη μία φορά: Ο απευθείας απόγονος του Μωάμεθ, η σφαγή στο «Mykonos», τα αιματοβαμμένα χέρια
Πώς ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αναρριχήθηκε στην εξουσία και εδραίωσε την κυριαρχία του - Οι εκτελέσεις, οι μαζικές διαδηλώσεις που απειλούν να τον εκθρονίσουν και τα σενάρια ότι αναζητά καταφύγιο ακόμα και στη Ρωσία
«Τα λένε αυτά επειδή δεν τον ξέρουν» λέει Ιρανός αξιωματούχος. «Ο Χαμενεΐ δεν πρόκειται να φύγει από την Τεχεράνη, ακόμα και αν Β-52 (σ.σ. τα διάσημα αμερικανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη) πετάνε πάνω από το κεφάλι του». Η αλήθεια είναι πως ο Χαμενεΐ, είτε τον συμπαθεί κανείς είτε όχι, είναι πολύ σκληρός για να φοβηθεί μια εξέγερση, στην οποία χιλιάδες κόσμου φωνάζουν «θάνατος στον δικτάτορα», έναν βομβαρδισμό, ακόμα και μια επιχείρηση «απαγωγής» του από τους Αμερικανούς, όπως έγινε με τον Νικολάς Μαδούρο. Αν και για τον Χαμενεΐ, κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο να του συμβεί. Γιατί ο Αγιατολάχ έχει εναποθέσει τη μοίρα του ολοκληρωτικά στα χέρια των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι θεωρεί ότι «δεν έχουν ψεγάδι» και τους οποίους εμπιστεύεται απόλυτα. Ούτε τον θάνατο φοβάται. Άλλωστε, τον έχει ξανασυναντήσει...
Ο ηγέτης που… πέθανε μία φορά
Ο Χαμενεΐ λέει εδώ και πολλά χρόνια, σε κάθε τόνο, ότι είναι συμβιβασμένος με την ιδέα του θανάτου. Ότι είναι κάτι που δεν φοβάται. Και ότι ευχαρίστως θα δώσει τη ζωή του για την Επανάσταση. “Στα 86 του χρόνια, είναι εύκολο να το λέει” θα πει κανείς. Στην πραγματικότητα ωστόσο, δεν είναι κάτι που δεν έχει ξανακάνει. Ναι, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχει… πεθάνει μια φορά για την Επανάσταση. Καλά διαβάσατε.
Εδώ και κοντά μισό αιώνα, το 1981, ο Χαμενεΐ... πέθανε. Κυριολεκτικά, αφού οι γιατροί, στη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, τον κήρυξαν νεκρό. Δεν φαντάζονταν ότι, λίγη ώρα αργότερα, θα επέστρεφε στη ζωή… Ήταν 27 Ιουνίου 1981. Ο πόλεμος Ιράν - Ιράκ κορυφωνόταν και στην Τεχεράνη, το θεοκρατικό καθεστώς συνέχιζε τις εκτελέσεις των εναπομείναντων μελών της κυβέρνησης του ανατραπέντος Σάχη Παχλαβί.
Ο εκπρόσωπος του Χομεϊνί, ανώτερος θρησκευτικός ηγέτης και σύμβουλός του σε θέματα άμυνας, Αλί Χαμενεΐ, βρισκόταν στο τζαμί Αμπουζάρ στην Τεχεράνη, για να διαβάσει την προσευχή της Παρασκευής. Είχε επιστρέψει από το μέτωπο του πολέμου, καθώς ήταν ο πιο πολύτιμος άνθρωπος του Ρουχολάχ Χομεϊνί. Το άλλο “δεξί χέρι” του Χομεϊνί, ο Μουσταφά Τσαμράν, είχε σκοτωθεί στο μέτωπο του πολέμου με το Ιράκ, νωρίτερα εκείνη την εβδομάδα. Μπροστά στον Χαμενεΐ, ο οποίος συνήθιζε να βγάζει πύρινους λόγους μετά την προσευχή, κρατώντας το μικρόφωνο στο ένα χέρι και το καλάσνικοφ στο άλλο, τοποθετήθηκε ένα κασετοφωνάκι. Το άφησε ένας άνθρωπος, που του σύστησαν ως “δυτικό δημοσιογράφο”, ένας μεσαίου αναστήματος μυστηριώδης άνδρας με κατσαρά μαλλιά. Μετά από λίγη ώρα, το κασετόφωνο άρχισε να κάνει έναν θόρυβο σαν να σφυρίζει. Γρήγορα, εξερράγη, τραυματίζοντας βαριά τον Χαμενεΐ. Ήταν παγιδευμένο με εκρηκτικά και, στα συντρίμμια του βρέθηκε σημείωμα, που έγραφε ότι είναι “ένα δωράκι από την ομάδα Φορκάν (σ.σ. μια τρομοκρατική οργάνωση κληρικών του Ιράν) στην Ισλαμική Δημοκρατία”. Ο Χαμενεΐ έπεσε στο έδαφος τραυματισμένος.
Στο νοσοκομείο, οι γιατροί έδιναν μάχη, η οποία φαινόταν να είναι χαμένη από χέρι. Ο Χαμενεΐ πέθαινε, παραδομένος στα βαριά τραύματά του. Λίγο αργότερα, στη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, οι ζωτικές του λειτουργίες σταμάτησαν. Από την ομάδα των γιατρών, ο επικεφαλής τον κήρυξε νεκρό και σημείωσε την ώρα θανάτου. Κάποιοι από αυτούς ωστόσο, συνέχισαν το χειρουργείο. Και δικαιώθηκαν...
«Fast forward» στο δωμάτιο του νοσοκομείου, όπου ο Χαμενεΐ ανακτά τις αισθήσεις του. Είναι βαρύτατα τραυματισμένος στο δεξί του χέρι, στους πνεύμονες, στις φωνητικές χορδές και αλλού. Καθώς δεν μπορούσε να μιλήσει, συνεννοήθηκε με τους γιατρούς για την κατάσταση της υγείας του, γράφοντας με το αριστερό του χέρι σε ένα μπλοκάκι. Τον ενημέρωσαν ότι δεν θα μπορέσει να ξανακουνήσει το δεξί του χέρι. Ότι έχει πάθει μόνιμους τραυματισμούς και στους πνεύμονες. “Το μυαλό μου έπαθε κάτι; Θα συνεχίσει να λειτουργεί;”, έγραψε στο σημειωματάριο. Και όταν οι γιατροί τον διαβεβαίωσαν πως ο εγκέφαλός του δεν έπαθε κάτι από την επίθεση, έγραψε πως “αυτό μόνο μου χρειάζεται”. Έκτοτε, έχει συνήθως το δεξί του χέρι του καλυμμένο κάτω από τη ρόμπα, γράφει και χαιρετά με το αριστερό και συχνά μετακινεί το δεξί του χέρι, το οποίο είναι εντελώς παράλυτο, με το αριστερό. “Έχω μια φτωχή ψυχή, ένα ατελές σώμα και την ελάχιστη αξιοπρέπεια που μου δόθηκε. Θα τα θυσιάσω όλα για την Επανάσταση και το Ισλάμ” συνηθίζει να λέει έκτοτε.
Απευθείας απόγονος του Μωάμεθ στην εξουσία
Ο Χαμενεΐ δεν ήταν ποτέ ένα “αποστειρωμένο” παιδί υψηλής μόρφωσης που βρέθηκε στην εξουσία. Πρόκειται για έναν μπαρουτοκαπνισμένο ηγέτη, γιο ενός Αζέρου και μιας Περσίδας. Στην κυριολεξία μπαρουτοκαπνισμένο, καθώς συμμετείχε στις αιματηρές διαδηλώσεις του 1979, που κατέληξαν να ρίξουν τον Σάχη από τον θρόνο, πολέμησε στην πρώτη γραμμή του μετώπου Ιράν - Ιράκ και γενικά ήταν σχεδόν πάντα ντυμένος με στρατιωτικά ρούχα και με όπλο στα χέρια, έτοιμος και πρόθυμος να σκοτώσει για χάρη της Επανάστασης και του Ισλάμ. Ήταν πρόσωπο-κλειδί της Επανάστασης και είχε συλληφθεί έξι φορές και εξοριστεί για τρία χρόνια από τον Παχλαβί.
Από την άλλη, δεν ήταν κανένας τυχαίος. Προέρχεται από τη δυναστεία των Χαμενεΐ, οικογένεια η οποία συνδέεται απευθείας με τον Μωάμεθ, ως απόγονοί του. Είχε τον τίτλο “σαΐντ”, που δίνεται στους απευθείας συγγενείς του Προφήτη. Αν και δεν επιβεβαιώθηκε, ο Χαμενεΐ φέρεται να είναι συγγενής του Μωάμεθ (και για την ακρίβεια 38ος απευθείας απόγονός του Μωάμεθ), μέσω του εγγονού του Ιμάμη, Χουσεΐν και του απογόνου του Ιμάμη, Ζαΐν ουλ Αμπιντίν.
Κάπως έτσι, αλλά και με τη σκληρή του στάση απέναντι σε αντιφρονούντες, ο Χαμενεΐ έγινε ένα από τα δύο δεξιά χέρια (τι ειρωνεία!) του Αγιατολάχ Χομεϊνί (είχε θητεύσει ως μαθητής του από τα παιδικά του χρόνια) και το μόνο που απέμεινε, μετά την απώλεια του Τσαμράν στον πόλεμο. Του ανέθεσε λοιπόν θέσεις ευθύνης στο καθεστώς που “έχτισε” και, όταν πέθανε, ο Χαμενεΐ ήταν αυτός που διάβασε δημόσια τη διαθήκη του. Σχεδόν “μοιραία”, έγινε ο πρώτος πρόεδρος του Ιράν, από το 1981 έως το 1989 (μάλιστα στην ψηφοφορία του 1985 φέρεται να έλαβε το 87% των ψήφων) και ο δεύτερος Ανώτατος Ηγέτης της χώρας.
President Ali Khamenei visited China and stood on the Great Wall in Beijing, May 1989.— China in Pictures (@tongbingxue) January 11, 2026
The very next month, Ayatollah Khomeini passed away, and Khamenei became Supreme Leader.
Since then, he has never left Iran for any foreign trip.
China was the last country he ever visited… pic.twitter.com/2hJjttYuDJ
Στην εξουσία, καθώς δεν είχε το χάρισμα του Χομεϊνί, προσπάθησε να διατηρήσει μια ισορροπία μεταξύ του κλήρου και του στρατού, επιχειρώντας να μην έχει καμία από τις δύο πλευρές την απαραίτητη δύναμη για να αρπάξει την εξουσία. Και καθώς προχωρούσε το σχέδιό του να μεταμορφώσει το Ιράν σε “ενεργειακή υπερδύναμη” και στον εναγκαλισμό με τη Ρωσία, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του Σώματος της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς, δηλαδή των Φρουρών της Επανάστασης, τους οποίους διαμόρφωσε στο πρωταρχικό, παντοδύναμο εργαλείο εγχώριου ελέγχου.
Η σφαγή της Μυκόνου και τα αιματοβαμμένα χέρια
Στα 36 αυτά χρόνια που είναι ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Χαμενεΐ κυβερνά με σιδηρά πυγμή και με όπλο τον τρόμο. Το θεοκρατικό καθεστώς είναι παντοδύναμο, καθώς έχει μάτια παντού και τιμωρεί σκληρά. Κάποιοι από τους αμφισβητίες του, άλλωστε, εξαφανίζονται για πάντα.
Το ίδιο συμβαίνει και με τις γυναίκες, που αναπολούν τις ελευθερίες που απολάμβανε η δυτικού τρόπου ζωής ιρανική κοινωνία των 60's-70's.
Great country of Iran ; This is what Ayatollah Ali Khamenei took away from the Iranian people in 1979. It’s coming back. #Iran pic.twitter.com/2Etz0B3TV5— Kanwaljit Arora (@mekarora) January 10, 2026
Για κάποιους, ο Χαμενεΐ είναι ο δολοφόνος της ζωής τους και των δικών τους ανθρώπων. Όχι μόνο για τις γυναίκες. Σκεφτείτε ότι και άντρες, Ιρανοί, συχνά διακινούν στα κοινωνικά δίκτυα -μιλώντας με δυτικούς- φωτογραφίες “πριν και μετά” την Επανάσταση. Το δημοφιλέστερο “τρεντ” είναι φωτογραφίες των μαμάδων και γιαγιάδων τους πριν την Επανάσταση, με όμορφα ρούχα και χτενίσματα και μετά, με το υποχρεωτικό χιτζάμπ και την πλήρη κάλυψη, αν όχι του σώματος και του κεφαλιού, τουλάχιστον των μαλλιών.
Κατά έναν ειρωνικό τρόπο, τη φοβερή και τρομερή Θρησκευτική Αστυνομία που “κερνάει” άγριους ξυλοδαρμούς, φυλακίσεις και διαπομπεύει ως πόρνη όποια γυναίκα τολμήσει να διαφοροποιηθεί και να μην καλύπτεται πλήρως, ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό γυναίκες. Υποστηρίκτριες του καθεστώτος των μουλάδων. Ο τρόπος τιμωρίας βέβαια, δεν είναι πάντα ίδιος. Κάποιες θα δαρθούν ανηλεώς επί τόπου με ραβδιά. Κάποιες άλλες θα φυλακιστούν και κάποιες θα εκτελεστούν. Εσχάτως -και επειδή τα βλέμματα είναι πάνω στο Ιράν- είναι της “μόδας” οι εξαφανίσεις.
Για παράδειγμα, η φοιτήτρια Αχου Νταριαΐ, η οποία το 2024 έμεινε με τα εσώρουχά της στο πανεπιστήμιο και περπάτησε στους δρόμους της Τεχεράνης για να διαμαρτυρηθεί για την υποχρεωτική χιτζάμπ, αρχικά “συνελήφθη βίαια”. Αργότερα, με το παγκόσμιο κύμα συμπαράστασης να φουντώνει, το καθεστώς μας ενημέρωσε πως “πρόκειται για ψυχικά διαταραγμένο άτομο, που βρίσκεται σε ψυχιατρικό κέντρο για να λάβει την κατάλληλη φροντίδα”. Και έπειτα, σκοτάδι…
Το καθεστώς Χαμενεΐ είναι γενικώς γνωστό για τις τιμωρίες που επιφυλάσσει σε όσους χαρακτηρίζει “βλάσφημους”, “προδότες”, “κατασκόπους” ή εχθρούς τους. Δημοσιογράφοι και μπλόγκερ που τόλμησαν να διατυπώσουν τις απόψεις τους, όταν προσβάλλουν τον ανώτατο ηγέτη Χαμενεΐ, δικάζονται συχνά με την κατηγορία της βλασφημίας. Πολλοί φυλακίστηκαν και κάποιοι πέθαναν στη φυλακή. Οι κατηγορίες ανθρωπιστικών οργανώσεων προς τον Χαμενεΐ ότι πρόκειται για έναν καταπιεστικό δικτάτορα που είναι υπεύθυνος για μαζικές δολοφονίες και άλλες πράξεις αδικίας, δεν είναι υπερβολικές. Είναι μάλλον διάσημες οι εικόνες απαγχονισμένων “εχθρών του καθεστώτος”, Ιρανών των οποίων τα άψυχα σώματα κρέμονται “για παραδειγματισμό” από κρεμάλες, το ένα δίπλα στο άλλο, φωτιζόμενα από το αχνό φως του σούρουπου.
Επισήμως, έως τις 7 Ιανουαρίου εκτελέστηκαν τουλάχιστον 15 κρατούμενοι, κυρίως για υποθέσεις ναρκωτικών και δολοφονιών. Πέρυσι, εκτελέστηκαν περισσότεροι από 1.500 και το 2024 τουλάχιστον 901. Ο αριθμός των εκτελέσεων είναι τόσο μεγάλος, που θα νόμιζε κανείς ότι οι Ιρανοί είναι κάποιο φύσει βίαιο έθνος -ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για μια φιλήσυχη, ειρηνική κοινωνία και λαό. Διεθνείς εμπειρογνώμονες και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η Διεθνής Αμνηστία και η Human Rights Watch, καταδικάζουν συστηματικά τη χρήση της θανατικής ποινής από το Ιράν, επικαλούμενοι παραβιάσεις της δίκαιης δίκης, εξαναγκαστικές ομολογίες και τη χρήση της θανατικής ποινής για αδικήματα που δεν πληρούν τα κριτήρια των «σοβαρότερων εγκλημάτων», σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Για τον Χαμενεΐ και το καθεστώς του, οποιοσδήποτε “ενοχλητικός” μπορεί να βαφτιστεί βλάσφημος, δολοφόνος ή πράκτορας του Ισραήλ και των ΗΠΑ.
Iranian women and girls, in memory of Mahsa Amini, demand justice, are burning a photo of Ayatollah Ali Khamenei as an act of defiance.— Anonymous (@YourAnonCentral) January 10, 2026
Mahsa's murder by Iran’s morality police sparked Iran's anti-impunity movement “Woman, Life, Freedom.” #3E #IranProtests #womenlifefreedom pic.twitter.com/aKJnvmUbn1
Il video in cui una ragazza dà fuoco alla foto dell’Ayatollah Ali Khamenei e, con la fiammata, si accende una sigaretta è diventato virale e iconico dell’ondata di proteste del 2026 in Iran. Si tratta di un gesto carico di simbolismo, che dalla città di Toronto in Canada,… pic.twitter.com/Vio05bmf7V— La Stampa (@LaStampa) January 11, 2026
Αν και η εκτέλεση θύμιζε μαφία, οι γερμανικές αρχές διαπίστωσαν ότι οι τέσσερις δολοφόνοι συνεργάζονταν με τις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες. Στη δίκη που ακολούθησε, ο έκπτωτος πρώτος πρόεδρος του Ιράν και πρώην υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπολχασάν Μπανισάντρ (ο οποίος στο μεταξύ είχε διαφύγει ντυμένος γυναίκα από το Ιράν, καταγγέλλοντας τη βιαιότητα του καθεστώτος και ζητώντας άσυλο στο Παρίσι και μετά στο Βερολίνο), κατέθεσε ότι την εντολή της δολοφονίας την είχε δώσει προσωπικά ο Χαμενεΐ. Και ότι με αυτό τον τρόπο “αποκεφάλισε” τα αποσχιστικά κουρδικά κινήματα στο Ιράν.
Κάτι τέτοιο πιστεύει ο Χαμενεΐ ότι θα γίνει και τώρα. Με τους νεκρούς -κατά κάποιες ανθρωπιστικές οργανώσεις- να ξεπερνούν τους 2.000, θεωρεί ότι το θεοκρατικό καθεστώς και ο ίδιος θα παραμείνουν στην εξουσία. Γι’ αυτό και έδειξε προκλητική στάση στα πρώτα του σχόλια για τις διαμαρτυρίες που έχουν κλιμακωθεί από τις 3 Ιανουαρίου, αποκαλώντας τους διαδηλωτές «βάνδαλους» και «σαμποτέρ», σε ομιλία που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.
Ο Χαμενεΐ είπε ότι τα χέρια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «είναι λερωμένα με το αίμα περισσότερων από 1.000 Ιρανών», σε προφανή αναφορά στον πόλεμο του Ιουνίου του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τον οποίο οι ΗΠΑ υποστήριξαν και συμμετείχαν με δικές τους επιθέσεις. Προέβλεψε ότι ο «αλαζονικός ηγέτης των ΗΠΑ θα ανατραπεί», όπως η αυτοκρατορική δυναστεία που κυβέρνησε το Ιράν μέχρι την Επανάσταση του 1979. «Χθες το βράδυ στην Τεχεράνη, μια ομάδα βανδάλων ήρθε και κατέστρεψε ένα κτίριο που τους ανήκει, για να ευχαριστήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ» είπε σε ομιλία του προς τους υποστηρικτές του, ενώ άνδρες και γυναίκες στο ακροατήριο φώναζαν το σύνθημα «θάνατος στην Αμερική». «Όλοι γνωρίζουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία ήρθε στην εξουσία με το αίμα εκατοντάδων χιλιάδων έντιμων ανθρώπων και δεν θα υποχωρήσει μπροστά στους σαμποτέρ» συνέχισε.
Θα γλιτώσει και αυτή τη φορά ο Χαμενεΐ;
