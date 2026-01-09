Χαμενεΐ: Ο αλαζόνας Τραμπ θα «πέσει» σαν τον Φαραώ και τον Σάχη, έχει τα χέρια του λερωμένα με αίμα
Αναφερόμενος στα επεισόδια στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις, υποστήριξε ότι ομάδες ανθρώπων «με πρόθεση την καταστροφή» προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια της χώρας, με στόχο να ικανοποιήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, που «κρίνει αλαζονικά ολόκληρο τον κόσμο», θα πρέπει να γνωρίζει ότι τύραννοι και αλαζόνες ηγέτες της ιστορίας, όπως ο Φαραώ, ο Μοχαμάντ Ρεζά Παχλαβί και άλλοι παρόμοιοι κυβερνήτες, κατέρρευσαν ακριβώς τη στιγμή που βρίσκονταν στο αποκορύφωμα της υπεροψίας τους, ανέφερε σε τοποθέτησή του ο ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προσθέτοντας ότι «το ίδιο τέλος θα έχει» και ο Ντόναλντ Τραμπ.
Στην ίδια τοποθέτηση κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι έχουν πολιορκήσει μια χώρα στη Λατινική Αμερική και έχουν προβεί σε ενέργειες τις οποίες, όπως είπε, δεν ντρέπονται καν να παραδεχτούν, δηλώνοντας ανοιχτά ότι γίνονται «για το πετρέλαιο».
Αναφερόμενος στα επεισόδια που σημειώθηκαν το προηγούμενο βράδυ στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις, υποστήριξε ότι ομάδες ανθρώπων «με πρόθεση την καταστροφή» προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια της ίδιας τους της χώρας, με στόχο να ικανοποιήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ και να τον ευχαριστήσουν.
Παράλληλα, πρόσθεσε ότι στον «πόλεμο των 12 ημερών, περισσότεροι από 1.000 πολίτες του Ιράν μαρτύρησαν» και ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως έδωσε ο ίδιος την εντολή. Σύμφωνα με τον ίδιο, με αυτόν τον τρόπο παραδέχθηκε πως «το αίμα των Ιρανών βρίσκεται στα χέρια του», ενώ σήμερα εμφανίζεται να δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό του ιρανικού λαού.
Τόνισε ακόμη ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία ιδρύθηκε με τη θυσία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι σε όσους προκαλούν καταστροφή και ότι ο ιρανικός λαός δε θα ανεχθεί «μισθοφόρους ξένων δυνάμεων».
