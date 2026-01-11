Ο Τραμπ ζυγίζει ένα χτύπημα στο Ιράν: Οι στρατιωτικοί δεν είναι έτοιμοι, φοβούνται αντίποινα - Ξένοι τρομοκράτες σκοτώνουν πολίτες και καίνε τζαμιά, λέει ο Πεζεσκιάν