Τα σενάρια παρέμβασης των ΗΠΑ στο Ιράν θα εξετάσει ο Τραμπ με τους επιτελείς του την Τρίτη, ενώ οι νεκροί διαδηλωτές φτάνουν τους 490

Με την κατάσταση στο Ιράν να επιδεινώνεται, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα λάβει την Τρίτη εκτενή ενημέρωση για συγκεκριμένες επιλογές, σύμφωνα με την Wall Street Journal - Τουλάχιστον 490 οι νεκροί διαδηλωτές, λέει η ομάδα ακτιβιστών HRANA