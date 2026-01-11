Cartel de los Soles στο Προεδρικό Μέγαρο του Καράκας: Το δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών που έστησε ο Τσάβες με τη Σιναλόα και κράτησε τον Μαδούρο στην εξουσία

Ο καθαιρεμένος στρατηγός Ούγκο Καρβαχάλ, άλλοτε έμπιστος του Τσάβες και διακινητής κοκαΐνης, παρείχε στις ΗΠΑ πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς Μαδούρο

«Ελ Πόγιο»: Το βαθύ λαρύγγι

Τα ανίψια με τον έναν τόνο

Toν Νοέμβριο του 2015 δύο ανιψιοί του Μαδούρο, ο 29χρονος Εφρέν Αντόνιο Κάμπο Φλόρες και ο 30χρονος Φρανσίσκο Φλόρες ντε Φρέιτας, συνελήφθησαν στη Αϊτή καθώς μετέφεραν 800 κιλά κοκαΐνης με ένα ιδιωτικό αεροσκάφος Τσέσνα

Οι «colectivos», φιλοκυβερνητικοί ένοπλοι μοτοσικλετιστές-πολιτοφύλακες, επιδίδονται σε εκφοβισμούς, προπηλακισμούς και απειλές κατά όσων θεωρούν αντιφρονούντες του καθεστώτος

Τον συνέδεαν ακόμη με τον συντονισμό της διαβόητης συμμορίας «Tren de Aragua» (το τρένο της Αράγουα) που ξεκίνησε τη διεθνή εγκληματική της δραστηριότητα πριν από δέκα χρόνια μέσα στη φυλακή Τοκορόν της ομώνυμης Πολιτείας Αράγουα της Βενεζουέλας. Τον κατηγορούσαν ότι συνέχιζε τη λειτουργία των παράνομων εργαστηρίων κοκαΐνης και παράγωγης της συνθετικής οπιοειδούς φαιντανύλης. Αυτό το θανατηφόρο παρασκευαστήριο που πριν από 20 χρόνια εγκατέστησε στις εξαθλιωμένες γειτονιές του δυτικού Καράκας ο μακαρίτης τέως πρόεδρος Ούγκο Τσάβες σε συνεργασία με το μεξικάνικο καρτέλ της Σιναλόα. Σταδιακά από τότε αχανείς περιοχές της χώρας πέρασαν υπό την επιρροή εγκληματικών δικτύων που συνδέονταν άρρηκτα με την κρατική δομή. Ειδικότερα στις παραμεθόριες νότιες περιοχές του «μεταλλευτικού τόξου του Ορινόκο». Εκεί που έκαψαν να ισχύουν οι κρατικοί νόμοι επιβλήθηκαν οι νοσηροί μαφιόζικοι κανόνες των ναρκέμπορων.Με τους δύστυχους ντόπιους κατοίκους να δυσκολεύονται να διακρίνουν μεταξύ νόμιμων αρχών και κακοποιών. Ετσι κι αλλιώς, οι τελευταίοι αγόραζαν αστυνομικές και στρατιωτικές στολές από ιδιωτικά καταστήματα, τα περισσότερα από τα οποία δεν απαιτούν πιστοποιητικά, κολλούσαν ένα μούφα σήμα και έδιναν διαταγές. Παρόμοια προστάγματα μοίραζε αυστηρά ο «τσεγκεβαρικός» «Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός της Κολομβίας» (ELN) στον οποίο το ηγεμονεύον κυβερνών «Ενωμένο Σοσιαλιστικό Κόμμα της Βενεζουέλας» (PSUV) παραχώρησε στη δασώδη πεδιάδα κοντά στη λίμνη Μαρακαΐμπο βάσεις και αυτοσχέδιους αεροδιαδρόμους. Οι τελευταίοι ταίριαζαν γάντι για την κρυφή και αθόρυβη προώθηση ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα με προορισμό τη Βόρεια Αμερική.Σε μια αποδιαρθρωμένη, με διαλυμένες κρατικές δομές, τρύπια γεωγραφία, εκτεταμένο δίκτυο διαφθοράς, και σε βαθιά κοινωνική κρίση χώρα, ο Μαδούρο δεν έδινε λογαριασμό σε τίποτα και σε κανέναν. Του αρκούσε η αποδοχή του από τη Μόσχα, την Τεχεράνη, το Πεκίνο, την Αβάνα και λοιπές «προοδευτικές» δυνάμεις της υφηλίου. Γεγονός που ενθάρρυνε τη μνημειώδη περιφρόνησή του προς τους διεθνείς κανόνες. Κανονικά θα έπρεπε να του έρθει ταμπλάς όταν ο καθαιρεμένος πρώην αρχηγός των στρατιωτικών πληροφοριών, στρατηγός Ούγκο Καρβαχάλ, γνωστός ως «El Pollo» (το κοτόπουλο), άρχισε να κελαηδάει αντί να κακαρίζει για τα ναρκωνταραβέρια του πολιτικού προϊσταμένου του.Αφότου ήρθε σε ρήξη με τον Μαδούρο, είχε διαφύγει με βάρκα από τη Βενεζουέλα στη Δομινικανή Δημοκρατία, προτού φθάσει με ψευδώνυμο στην Ισπανία, όπου και συνελήφθη. Εκδόθηκε κατόπιν εντάλματος στις ΗΠΑ όπου και παρείχε ενοχοποιητικές πληροφορίες σχετικά με το «βαθύ και σάπιο» κράτος του Μαδούρο και του ελεεινά διεφθαρμένου σιναφιού του. Δεν ήταν, άλλωστε, ο ίδιος καμιά παραστρατημένη μωρή παρθένα. Ως έμπιστος του Τσάβες, είχε συμμετάσχει σε «βρώμικες» δραστηριότητες.Με πρώτη και καλύτερη την υπόθεση του αεροσκάφους DC-9 που πέταξε το 2006 από το προεδρικό υπόστεγο του αεροδρομίου του Καράκας για να προσγειωθεί στην παραθαλάσσια Σιουδάδ ντελ Κάρμεν, στον κόλπο του Νότιου Μεξικού. Κουβαλούσε 5,6 τόνους κοκαΐνης συσκευασμένους σε 128 βαλίτσες, με σκοπό αυτές να εισέλθουν παράνομα στις ΗΠΑ. Ηταν τα φεγγάρια που ο πρώην οδηγός λεωφορείου και συνδικαλιστής Μαδούρο υποδυόταν τον υπουργό Εξωτερικών αν και δεν μιλούσε καμία ξένη γλώσσα. Οπως και να ’χει, τις όποιες μαρτυρίες και τις εξομολογήσεις συνενοχής του Καρβαχάλ, από το περασμένο καλοκαίρι στις αμερικανικές εισαγγελικές αρχές, τις πέρασε στο ντούκου ο Βενεζουελάνος ηγέτης.Δέκα χρόνια πριν, ένα βράδυ του Νοεμβρίου του 2015, δύο ανιψιοί του Μαδούρο, ο 29χρονος Εφρέν Αντόνιο Κάμπο Φλόρες και ο 30χρονος «Φράνκι» Φρανσίσκο Φλόρες δε Φρέιτας, συνελήφθησαν κοντά στο αεροδρόμιο «Τουσέν Λουβερτίρ», στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς της Αϊτής. Μετέφεραν 800 κιλά κοκαΐνης με ένα ιδιωτικό αεροσκάφος Τσέσνα, που είχε απογειωθεί από τον τερματικό σταθμό 4 του αεροδρομίου Μαϊκετία «Σιμόν Μπολιβάρ», κοντά στο Καράκας, ο οποίος εξυπηρετεί αποκλειστικά προεδρικές πτήσεις. Οι δύο άνδρες συνοδεύονταν από στρατιωτικούς της Μπολιβαριανής Υπηρεσίας Πληροφοριών (SEBIN) ως τιμητική προεδρική φρουρά. Κατείχαν αμφότεροι διπλωματικά διαβατήρια Βενεζουέλας, αλλά δεν είχαν διπλωματική ασυλία, ενώ σχεδίαζαν το καβατζωμένο ναρκωφορτίο να το εξαγάγουν στη Νέα Υόρκη. Η DIA των ΗΠΑ που συμμετείχε στη σύλληψη τούς μετέφερε σε αμερικανικό έδαφος για ανάκριση. Εκεί αποκάλυψαν ότι ήταν ανίψια της προεδρικής συζύγου Σίλια Φλόρες, ενώ ο ένας εκ των δύο είχε υιοθετηθεί από τον πρόεδρο της Βενεζουέλας. Ομολόγησαν ότι τα χρήματα από τη ναρκωσυναλλαγή ύψους 5 εκατ. δολαρίων προορίζονταν για τη χρηματοδότηση της καμπάνιας της θείας τους για το Κογκρέσο και την εκστρατεία του προέδρου.Ακολούθησε επιδρομή στην έπαυλη «Casa de Campo» και το γιοτ του ανιψιού Εφρέν στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου αποκαλύφθηκαν επιπλέον 130 κιλά κοκαΐνης και 10 κιλά ηρωίνης. Μεταγενέστερα, συνελήφθη και ο πιλότος του Τσέσνα Αντόνιο Λάμας Ροντόν, στο αεροδρόμιο «El Dorado», στην Μπογκοτά της Κολομβίας. Ενα τύπος που είχε σπείρει σε περισσότερες από 100 πτήσεις αμέτρητους τόνους ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική σε ιδιωτικά αεροδρόμια στη μέση του πουθενά σε όλες τις ερημιές των ΗΠΑ. Ηταν η εποχή που ο επικεφαλής της Δίωξης Ναρκωτικών της Βενεζουέλας Νέστορ Λουίς Ρεβερόλ Τόρες, φυγάς έκτοτε, δωροδοκούνταν με 100.000 δολάρια για κάθε παράνομη πτήση ναρκωφορτίου από τη χώρα.Οι δύο «ναρκωσομπρίνος», δηλαδή τα ναρκωανίψια, καταδικάστηκαν τον Δεκέμβριο του 2017 από ομοσπονδιακό δικαστήριο σε 18 χρόνια φυλάκισης έκαστος. Τα χειραγωγούμενα ΜΜΕ της Βενεζουέλας για τη σκανδαλώδη αυτή υπόθεση πέταξαν την μπάλα στη κερκίδα. Απέφυγαν κάθε νύξη για τη συγγενική σχέση τους -αυτό έλειπε...- με την οικογένεια του προέδρου που θα έθιγε τη μεγαλοπρεπή θεσμική αξιοπρέπειά του. Το πράγμα ήταν φως φανάρι και αυτά επιδίδονταν σε γκροτέσκο συγκαλύψεις. Από τη μεριά του, ο αγέρωχος θείος τους στο γνωστό του αντιαμερικανικό τροπάριο έκανε λόγο για πραξικοπηματική απαγωγή πολιτών, για ιμπεριαλιστικές ενέδρες και συστηματικά ύπουλη απόπειρα ενάντια στο φιλολαϊκό πολίτευμα της χώρας. Αυτού που εδραζόταν, μεταξύ άλλων δεινών , στο «σπρώξιμο» μερικών τόνων ναρκωτικών προς τους εχθρούς που το τορπίλιζαν. Για καλή τους τύχη τα δύο ανίψια την έβγαλαν σχετικά γρήγορα καθαρή. Τον Οκτώβριο του 2022 αφέθηκαν ελεύθερα στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων. Αποφυλακίτηκαν πέντε στελέχη της CITGO, του αμερικανικού βραχίονα της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας. Κρατούνταν μέχρι τότε επί πέντε χρόνια, για την ακρίβεια 1.200 ημέρες, στην εφιαλτική φυλακή «El Helicoide», κατασκευασμένη δήθεν για υψηλού προφίλ κρατούμενους. Απελευθερώθηκαν και επέστρεψαν στις ΗΠΑ προκειμένου να γυρίσουν με δόξα και τιμή στο Καράκας τα ταλαιπωρημένα στις αμερικανικές φυλακές ανιψούδια του πρόεδρου. Χωρίς καμία δημόσια αναφορά στο επονείδιστο αδίκημά τους για διακίνηση ναρκωτικών.Η «Μπολιμπουρζουάζια», λεκτικό μείγμα της Μπολιβαριανής Επανάστασης και της ευνοημένης νεοσύστατης αστικής τάξης, συγκροτούσε μια διεφθαρμένη ληστρικά πλουτοκρατική και αδίστακτα άπληστη ολιγαρχία που φύτρωσε και αναπτύχθηκε υπό την προστασία του μηχανισμού των Τσαβομαδουριστών. Σε βάρος ενός κατατρεγμένου από την αμείλικτη καταστολή και καταδικασμένου σε δραματική φτώχεια λαού χωρίς φάρμακα, μισθούς και φωνή, η νέα κοινωνική ελίτ των υπερασπιστών του καθεστώτος πλούτιζε υπό το πρόσχημα του σοσιαλισμού. Απολάμβανε φανταχτερά οικονομικά και λουσάτα ψυχαγωγικά οφέλη στο Μαϊάμι, στην Ισπανία, στον Παναμά. Την ίδια ώρα που 8 εκατομμύρια Βενεζουελάνοι, βυθισμένοι στην ανυπόφορη ανέχεια και τρομοκρατημένοι από τις αμείλικτες διώξεις, τραβούσαν ανυπεράσπιστοι τον δρόμο της μετανάστευσης και της προσφυγιάς.Στην ίδια προνομιούχα κάστα δεν καιγόταν καρφάκι αν δεκάδες χιλιάδες συμπατριώτες της υπέφεραν από αυθαίρετες συλλήψεις, βασανιστήρια, απαγωγές, εξαφανίσεις, δολοφονίες. Δεν έδινε δεκάρα τσακιστή όταν οι Colectivos (οι συλλογικότητες) -οι φιλοκυβερνητικές ένοπλες παραστρατιωτικές πολιτοφυλακές από μοτοσικλετιστές που φορούσαν κόκκινα μπερέ- εκφόβιζαν, προπηλάκιζαν και απειλούσαν όχι μόνο τους αντιφρονούντες, αλλά και όσους θεωρούσαν ύποπτους για επικριτική στάση απέναντι στο καθεστώς. Πάντα υπό τη συναίνεση, τον συντονισμό και την αγαστή συνεργασία με τις εγχώριες δυνάμεις ασφαλείας. Ολη αυτή η στρατιά φανατικών πραιτοριανών που «βολευόταν» από τα ρέστα των χοντρών deal ναρκωτικών από τα μεγάλα κυβερνητικά αφεντικά ήταν δρομολογημένη στην περίπτωση στραβής και πτώσης του καθεστώτος να παίξει τον ρόλο του αντάρτικου πόλης. Υπό τη συνοδεία αυτής της παρακρατικής ορχήστρας, η προνομιούχα ομάδα των ευημερούντων συνέχιζε ξέγνοιαστη το παράφωνο βιολί της. Τι κι αν υπήρχαν ήδη 254 ανοιχτές υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν πολιτικούς και πολίτες της Βενεζουέλας σε 31 χώρες, οι περιουσίες των οποίων ανέρχονται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια; Σιγά μη χολόσκαγαν για την περίπτωση λογοδοσίας τους κολλημένοι και προστατευόμενοι μέσα στο ξέφραγο αμπέλι του Μαδουριστάν.Αχαλίνωτοι, μετέφεραν ύστερα από λεηλασία των κρατικών κεφαλαίων της χώρας τα περιουσιακά τους στοιχεία σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Τουρκία, στα Αραβικά Εμιράτα, στα offshore νησιά της Καραϊβικής. Αγόραζαν ασύδοτα επαύλεις στη Φλόριντα, ιδιωτικά γιοτ και τζετ. Γέμιζαν τα πάρκινγκ τους με υπερπολυτελή αυτοκίνητα, πρόσθεταν στους στάβλους τους καθαρόαιμα άλογα κούρσας, προμηθεύονταν ξέφρενα ανεκτίμητα μέταλλα, πολύτιμους λίθους, ολόχρυσα τιμαλφή. Επένδυαν το ξεπλυμένο μαύρο χρήμα σε κρυπτονομίσματα, εμπορικά ακίνητα και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Περνούσαν ζωή χαρισάμενη, όταν σύμφωνα με τον ΟΗΕ περίπου 8 ακόμη εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας χρειάζονταν επειγόντως ανθρωπιστική βοήθεια.Αυτό το ολέθριο έργο δεν θα πήγαινε μακριά. Η χωρίς φραγμούς αναιδής αυτοπεποίθηση του ακαταδίωκτου από το ζοφερό δικτατορικό πολίτευμα της Βενεζουέλας με την αβάντα των διεθνών απολυταρχικών καθεστώτων είχε όρια. Η εθιστική παράνοιά του ότι η εκβιαστική χρησιμοποίηση των ναρκωτικών ως όπλο κατά της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, όπως την αντιλαμβάνονται οι Αμερικανοί, είχε ημερομηνία λήξης. Το πείραμα Μαδούρο θα πληρωνόταν ακριβά. Πρώτα απ’ όλα γιατί επιβεβαίωνε ότι δεν χρειάζεται κανείς ένα τσούρμο εγκληματίες για να τελέσει έγκλημα. Του αρκεί να διευθύνει ένα διεφθαρμένο και ανελεύθερο κράτος θεσμικής παρακμής για να διαπράττει κατ’ εξακολούθηση κακουργήματα. Γεγονός που δεν θα γινόταν διεθνώς ανεκτό τόσο από τους πολιτικά άξεστους υποκριτές όσο και από τους εκλεπτυσμένους ηθικολογούντες.Φωτογραφίες: Getty images / Ideal image