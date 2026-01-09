Το Ιράν φλέγεται και ο Χαμενεΐ επιτίθεται στον Τραμπ: Να κοιτάξει τα δικά του προβλήματα, οι βάνδαλοι βγήκαν στους δρόμους για να τον ευχαριστήσουν