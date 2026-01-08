Βερολίνο: Ζητούν την παραίτηση του δημάρχου επειδή έπαιζε τένις την ώρα του μπλακάουτ

Είχε δηλώσει την Κυριακή ότι εργαζόταν ασταμάτητα για να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση - Την Τετάρτη επιβεβαίωσε ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο βρισκόταν σε γήπεδο τένις το μεσημέρι της Δευτέρας μαζί με τη σύντροφό του