Βερολίνο: Ζητούν την παραίτηση του δημάρχου επειδή έπαιζε τένις την ώρα του μπλακάουτ
Είχε δηλώσει την Κυριακή ότι εργαζόταν ασταμάτητα για να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση - Την Τετάρτη επιβεβαίωσε ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο βρισκόταν σε γήπεδο τένις το μεσημέρι της Δευτέρας μαζί με τη σύντροφό του
Ο δήμαρχος του Βερολίνου, Κάι Βέγκνερ, βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις να παραιτηθεί μετά την αποκάλυψη ότι επέλεξε να παίξει τένις ώρες μετά την εκδήλωση μιας διακοπής ρεύματος που προκλήθηκε από εμπρηστική επίθεση.
Την Τετάρτη (8/1), περιοχές στο νοτιοδυτικό τμήμα του Βερολίνου άρχισαν να επανέρχονται σταδιακά στην κανονικότητα μετά την πιο μεγάλη διακοπή ρεύματος από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς ο δήμαρχος Βέγκνερ παραδέχτηκε ότι δεν είχε ενημερώσει πλήρως για τις ενέργειές του όταν ξεκίνησε η διακοπή.
Η ακροαριστερή οργάνωση Vulkan ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου, η οποία έθεσε εκτός λειτουργίας το ρεύμα για περίπου 45.000 νοικοκυριά και περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις.
Ο Βέγκνερ επιβεβαίωσε ρεπορτάζ του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού RBB, σύμφωνα με το οποίο βρισκόταν σε γήπεδο τένις για μία ώρα το μεσημέρι της Δευτέρας μαζί με τη σύντροφό του.
Ο Βέγκνερ, ο οποίος ανήκει στο συντηρητικό κόμμα Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU), είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους την Κυριακή ότι εργαζόταν ασταμάτητα για να περιορίσει τις συνέπειες της διακοπής και να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση.
«Δε χαλάρωνα, αλλά ήμουν στο τηλέφωνο όλη μέρα προσπαθώντας να συντονίσω και να συλλέξω όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες» είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι είχε «κυριολεκτικά κλειδωθεί στο γραφείο του στο σπίτι».
Ωστόσο, το βράδυ της Τετάρτης παραδέχτηκε ότι οι δηλώσεις του δεν ήταν ακριβείς, λέγοντας ότι, ενώ προσπάθησε να βοηθήσει, είχε πάρει και μια μικρή παύση για να ανανεώσει τις δυνάμεις του: «Ναι, σε κάποιο σημείο είπα: "Χρειάζομαι ένα μικρό διάλειμμα, πρέπει να καθαρίσω το μυαλό μου". Και ο καλύτερος τρόπος για να το κάνω αυτό είναι με τον αθλητισμό» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις και από την ακροδεξιά παράταξη AfD, η οποία ανέφερε ότι ήταν «απαράδεκτο» ο δήμαρχος να μην αντιμετωπίσει με σοβαρότητα την κατάσταση και να συνεχίσει το παιχνίδι του. Η Κριστίν Μπρίνκερ, ηγέτης της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD, κατηγόρησε τον δήμαρχο ότι «είπε ψέματα στους πολίτες του Βερολίνου».
Από την πλευρά του κυβερνητικού εταίρου του κ. Βέγκνερ, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), ο επικεφαλής υποψήφιος για τις προσεχείς κρατιδιακές εκλογές Στέφεν Κραχ δήλωσε: «Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο: ότι ο Κάι Βέγκνερ είπε ψέματα στον λαό του Βερολίνου ή ότι ένας αγώνας τένις ήταν για εκείνον πιο σημαντικός από το να βρίσκεται επιτόπου με τους πληγέντες έπειτα από μια τρομοκρατική επίθεση και κατά τη διάρκεια της χειρότερης κρίσης εδώ και δεκαετίες. Και τα δύο είναι απαράδεκτα και δεν αρμόζουν σε έναν κυβερνήτη/δήμαρχο».
Ο δήμαρχος «έπαιζε τένις παρότι γνώριζε ότι 45.000 νοικοκυριά στο Βερολίνο είχαν άμεση ανάγκη από θέρμανση και φως και ότι άνθρωποι διέτρεχαν κίνδυνο», δήλωσε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων Βέρνερ Γκραφ.
Οι επόμενες κρατιδιακές εκλογές στο Βερολίνο θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο, με τον Κάι Βέγκνερ να είναι υποψήφιος για επανεκλογή.
