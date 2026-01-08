Βίντεο: Αστυνομικός χρησιμοποίησε taser και άφησε τετραπληγικό 61χρονο μετά από πτώση, οδηγήθηκε σε βρετανικό δικαστήριο

Ο Λεονάρντ Σάντιφορντ έτρεχε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς στα ανατολικά του Λονδίνου όταν έφτασε σε αδιέξοδο, ανέβηκε σε παράπηγμα και του έκαναν ηλεκτροσόκ με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος 1,5-1,8 μέτρων και να τραυματιστεί στη σπονδυλική στήλη - Συγκλονίζει το βίντεο με το περιστατικό