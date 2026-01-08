«Κάνε πίσω τώρα»: Η στιγμή που πράκτορες της ICE δεν αφήνουν γιατρό να πλησιάσει την 37χρονη που πυροβολήθηκε στη Μινεάπολη, δείτε βίντεο

Νέο βίντεο από το σημείο - Οι πολίτες στην Μινεάπολη είναι οργισμένοι μετά τον εν ψυχρώ πυροβολισμό της γυναίκας

ομοσπονδιακοί πράκτορες εμποδίζουν άνδρα, ο οποίος δηλώνει γιατρός, να προσφέρει βοήθεια



Στο βίντεο ακούγεται πράκτορας να διατάζει τον άνδρα να απομακρυνθεί, λέγοντάς του «κάνε πίσω τώρα», την ώρα που εκείνος φωνάζει επανειλημμένα «είμαι γιατρός!».





Άλλη φωνή, που επίσης αποδίδεται σε ομοσπονδιακό πράκτορα, ακούγεται να λέει «δεν με νοιάζει», ενώ τρίτο άτομο δηλώνει πως «έρχεται ασθενοφόρο».



έχουμε διασώστες στο σημείο, έχουμε τους δικούς μας διασώστες», μία γυναίκα από το πλήθος ακούγεται να απαντά οργισμένη: «Πού είναι;».



Η ίδια συνεχίζει, εμφανώς σε κατάσταση έντασης, λέγοντας: «Πώς να ηρεμήσω; μόλις σκοτώσατε τη γ… γειτόνισσά μου!», για να προσθέσει λίγο αργότερα: «Πώς πηγαίνετε στη δουλειά σας κάθε μέρα;».



Σε άλλο σημείο ακούγεται να φωνάζει προς τους πράκτορες: «Σκοτώνετε τους γείτονές μου, συλλαμβάνετε τους γείτονές μου, τι διάολο κάνετε;».



Κλείσιμο Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας Για το σοβαρό περιστατικό με τον γιατρό μίλησε και αυτόπτης μάρτυρας. Η Μπέτσι, κάτοικος της περιοχής, περιέγραψε στο θανατηφόρου περιστατικού.



«Κατάλαβα ότι το σώμα μου ήταν σε κατάσταση σοκ. Ένιωθα πραγματικά τρομοκρατημένη από αυτό που συνέβαινε», ανέφερε, ζητώντας να μη δημοσιοποιηθεί το επώνυμό της.



Όπως περιέγραψε, άκουσε σφυρίγματα και κόρνες και ακολούθησε τον θόρυβο. Φτάνοντας στη διασταύρωση της East 34th Street με την Portland Avenue, είδε «μια συστάδα οχημάτων στη μέση του δρόμου, ανάμεσά τους κι ένα μπορντό SUV».



Οι στιγμές πριν από τους πυροβολισμούς Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, γείτονες σφύριζαν διαμαρτυρόμενοι προς μια ομάδα ομοσπονδιακών πρακτόρων, ενώ ένας από αυτούς φώναζε στη γυναίκα οδηγό μέσα από το παράθυρο του SUV.



«Μου φάνηκε ότι προσπαθούσε να στρίψει το αυτοκίνητο ώστε να κατευθυνθεί νοτιότερα», είπε η Μπέτσι. «Κάποια στιγμή άρχισε να επιταχύνει, προσπαθώντας να απομακρύνει το όχημα από τα μαζεμένα αυτοκίνητα».



Τη στιγμή που το όχημα άρχισε να κινείται, ένας πράκτορας συνέχισε να φωνάζει και, όπως κατέθεσε η μάρτυρας, πυροβόλησε.



«Το αυτοκίνητο κινήθηκε λίγα μέτρα και μετά έχασε τον έλεγχο» Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, το SUV προχώρησε περίπου 10 μέτρα. «Τότε έγινε φανερό ότι η οδηγός είχε χάσει τον έλεγχο», είπε η Μπέτσι.



«Είδα το κεφάλι της να πέφτει προς τα πίσω στο προσκέφαλο και υπήρχε πολύ αίμα», πρόσθεσε. Το όχημα κύλησε αργά και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο λίγα μέτρα πιο μπροστά.





Η αστυνομία της Μινεάπολης ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η γυναίκα βρισκόταν μέσα στο όχημά της και εμπόδιζε την κυκλοφορία. «Σε κάποια στιγμή, ομοσπονδιακός πράκτορας την προσέγγισε πεζός και το όχημα άρχισε να απομακρύνεται. Ρίχθηκαν τουλάχιστον δύο πυροβολισμοί και το αυτοκίνητο κατέληξε στο πλάι του δρόμου», ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η γυναίκα ήταν στόχος οποιασδήποτε επιχείρησης.



Διαφορετικές εκδοχές για τη θέση των πρακτόρων Η Μπέτσι υποστήριξε ότι τη στιγμή των πυροβολισμών οι πράκτορες βρίσκονταν δίπλα και πίσω από το SUV, κοντά στο παράθυρο του οδηγού, και όχι μπροστά από το όχημα. Αντίθετα, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) ανέφερε ότι υπήρχε πράκτορας μπροστά από το αυτοκίνητο, ισχυριζόμενο πως η γυναίκα επιχείρησε να παρασύρει τους αστυνομικούς.



Η εκπρόσωπος του DHS, Τρίσια ΜακΛάφλιν, δήλωσε ότι η Γκουντ «προσπαθούσε να παρασύρει με το αυτοκίνητό της στελέχη επιβολής του νόμου», κάτι που αμφισβητείται από τοπικές αρχές.



Ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι και ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι βίντεο του περιστατικού δεν δείχνει πράξη αυτοάμυνας από την πλευρά του πράκτορα.



Οι στιγμές μετά τον πυροβολισμό Σύμφωνα με την αυτόπτη μάρτυρα, αμέσως μετά τον πυροβολισμό ένας γείτονας έτρεξε στο SUV, άνοιξε την πόρτα και προσπάθησε να ελέγξει την κατάσταση της οδηγού. Ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να καλέσουν το 911, όμως η Μπέτσι ανέφερε ότι δεν μπορούσε να συνδεθεί.



Λίγο αργότερα, άλλος γείτονας πλησίασε και συστήθηκε ως γιατρός, ζητώντας από τους πράκτορες να βοηθήσουν στον έλεγχο της αιμορραγίας.



Κλίμα έντασης στη γειτονιά Η Μπέτσι τόνισε ότι η εμπειρία είχε έντονη ψυχολογική επίδραση, σε μια κοινότητα που, όπως είπε, βρισκόταν ήδη σε ένταση λόγω αυξημένης παρουσίας μεταναστευτικών ελέγχων.



«Νιώθω ακόμα το νευρικό μου σύστημα σε σοκ. Υπάρχει πολλή θλίψη, πολλή οργή, αλλά και έντονη περηφάνια για την κοινότητά μου», είπε.



Μετά το περιστατικό, συγκεντρώθηκε πλήθος στο σημείο, σε απόσταση μικρότερη του ενός μιλίου από το σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Τζορτζ Φλόιντ τον Μάιο του 2020.



Ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλζ ανακοίνωσε ότι εξέδωσε «προειδοποιητική εντολή» για ετοιμότητα της Εθνοφρουράς της Μινεσότα, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη για «ειρηνική αντίδραση», καθώς η έρευνα για τις συνθήκες του πυροβολισμού παραμένει σε εξέλιξη.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ το βίντεο έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις για τη διαχείριση του περιστατικού και τη στάση των ομοσπονδιακών πρακτόρων μετά τον πυροβολισμό.