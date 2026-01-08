Μινεάπολη: Μητέρα τριών παιδιών η 37χρονη που σκότωσαν πράκτορες της ICE, είχε μετακομίσει πρόσφατα στην πόλη

Ο πρώην σύζυγός της 37χρονης ποιήτριας δήλωσε στο Associated Press ότι δεν ήταν ακτιβίστρια και ότι ποτέ δεν την είχε δει να συμμετάσχει σε διαμαρτυρίες οποιουδήποτε είδους