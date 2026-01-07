Το Παρίσι συνεργάζεται με το Βερολίνο για κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις επιδιώξεις Τραμπ για τη Γροιλανδία
Την Τρίτη, οκτώ από τους κορυφαίους ηγέτες της Ευρώπης επέμειναν ότι η ασφάλεια της Γροιλανδίας πρέπει να διασφαλιστεί συλλογικά από το ΝΑΤΟ και με πλήρη σεβασμό στις επιθυμίες του λαού της
Το Παρίσι συνεργάζεται με τους Ευρωπαίους συμμάχους του για μια κοινή απάντηση στις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία, δήλωσε την Τετάρτη ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.
«Ανεξάρτητα από τη μορφή του εκφοβισμού και την πηγή του, έχουμε αρχίσει να εργαζόμαστε για να ανταποκριθούμε και να μην το κάνουμε μόνοι μας», δήλωσε ο Μπαρό στο γαλλικό ραδιόφωνο France Inter.
«Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η εργασία τις επόμενες ημέρες, [θα] είμαστε σε θέση να την κοινοποιήσουμε. Όποια και αν είναι η μορφή εκφοβισμού, θέλουμε να αναλάβουμε δράση μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας», δήλωσε ο Μπαρό, προσθέτοντας ότι θα συζητήσει το θέμα αργότερα την Τετάρτη κατά τη διάρκεια συνάντησης με τους ομολόγους του από τη Γερμανία και την Πολωνία.
Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ επανέλαβε τις διεκδικήσεις του για τη Γροιλανδία μετά από μια ξεχωριστή επιχείρηση των ΗΠΑ για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο το περασμένο Σαββατοκύριακο. Την Τρίτη, οκτώ από τους κορυφαίους ηγέτες της Ευρώπης επέμειναν ότι η ασφάλεια της Γροιλανδίας πρέπει να διασφαλιστεί συλλογικά από το ΝΑΤΟ και με πλήρη σεβασμό στις επιθυμίες του λαού της.
Αξιωματούχοι στο Βερολίνο δήλωσαν ότι οι συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλιστεί πρακτικά η κυριαρχία της Γροιλανδίας συνεχίζονταν την Τετάρτη, μετά από συνομιλίες για το θέμα μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και της πρωθυπουργού της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν στο Παρίσι την προηγούμενη μέρα.
Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ συνεργάζεται με τους ομολόγους του για την εκπόνηση ενός σχεδίου που θα μπορούσε να περιλαμβάνει ευρωπαϊκή αποτροπή σε περίπτωση που οι ΗΠΑ επιχειρήσουν να επιτεθούν ή να καταλάβουν τη Γροιλανδία, καθώς και αυξημένη παρουσία του ΝΑΤΟ στην άμεση γειτονία της Γροιλανδίας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης. Πέρυσι, ο Μπαρό δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αποστολής γαλλικών στρατευμάτων στο νησί, αλλά αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
Ο Γάλλος υπουργός προσπάθησε να υποβαθμίσει τους κινδύνους αμερικανικής στρατιωτικής επιθετικότητας κατά της Γροιλανδίας, λέγοντας ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τον διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι δεν ήταν η προτιμώμενη επιλογή της Ουάσιγκτον.
Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δήλωσε αργά την Τρίτη ότι εξακολουθεί να εξετάζει «μια σειρά επιλογών», συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικής δύναμης.
