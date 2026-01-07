Το Παρίσι συνεργάζεται με το Βερολίνο για κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις επιδιώξεις Τραμπ για τη Γροιλανδία

Την Τρίτη, οκτώ από τους κορυφαίους ηγέτες της Ευρώπης επέμειναν ότι η ασφάλεια της Γροιλανδίας πρέπει να διασφαλιστεί συλλογικά από το ΝΑΤΟ και με πλήρη σεβασμό στις επιθυμίες του λαού της