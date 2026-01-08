Απίστευτη γκάφα από την αστυνομία στο Νότιο Γιορκσάιρ: Ενημέρωσαν γονείς ότι ο γιος τους σκοτώθηκε σε τροχαίο, ενώ εκείνος χαροπάλευε στο νοσοκομείο

Η αστυνομία παραδέχτηκε ότι μπέρδεψε την ταυτότητα ενός 18χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο με την ταυτότητα ενός άλλου εφήβου, που επέζησε της σύγκρουσης και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση





Όπως αναφέρει το BBC, την Κυριακή (4/1) αποκαλύφθηκε ότι ο Τρέβορ τελικά επέζησε και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο, ενώ ο έφηβος που έχασε τη ζωή του από το τροχαίο, ήταν ο 18χρονος Τζόσουα Τζόνσον μαζί με τη 17χρονη κοπέλα του, η οποία οδηγούσε το όχημα.



Police wrongly told parents their teenage son had died in crash days before Christmas when he was actually alive in hospital... leaving family grieving for THREE weeks before being told the truth https://t.co/v62Mgu9JU3 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) January 6, 2026 Ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας, Κόλιν Μακφάρλαν, δήλωσε ότι η αστυνομία παρέπεμψε την υπόθεση στο Ανεξάρτητο Γραφείο για τη Συμπεριφορά της Αστυνομίας (IOPC) από τη στιγμή που διαπίστωσε το λάθος, ενώ πρόσθεσε ότι ήταν ενήμερος για «το επιπλέον τραύμα που αυτό μπορεί να προκαλέσει».



«Θα συνεργαστούμε πλήρως με οποιαδήποτε έρευνα και θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες του IOPC σχετικά με τα επόμενα βήματα για να προσδιορίσουμε πώς συνέβη αυτό και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί στο μέλλον», τόνισε.







Ο 18χρονος Τζόσουα Τζόνσον που έχασε τη ζωή του μαζί με τη 17χρονη κοπέλα του στο τροχαίο στις 13 Δεκεμβρίου

Η οικογένεια του Γουίν ενημερώθηκε ότι ο γιος τους απεβίωσε, καθώς οι Αρχές θεωρούσαν ότι ο νεαρός που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, ήταν ο Τζόνσον. Η 17χρονη οδηγός δεν έχει ακόμα κατονομαστεί επίσημα.



Ωστόσο, την Κυριακή προέκυψαν νέες πληροφορίες, οι οποίες οδήγησαν στη «διεξαγωγή περαιτέρω επίσημων διαδικασιών ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένων εγκληματολογικών εξετάσεων», με αποτέλεσμα να εντοπιστεί το λάθος στην



«Αυτό προκάλεσε προφανώς μεγάλο σοκ σε όλους και αναγνωρίζουμε το επιπλέον τραύμα που μπορεί να προκαλέσει. Υποστηρίζουμε τον Τρέβορ και όλες τις οικογένειες σε αυτή τη διαδικασία και έχουμε προσλάβει εξειδικευμένους φορείς για να βοηθήσουν» τόνισε ο Μακφάρλαν.



«Προσφέρθηκα, επίσης, να συναντηθώ με τους δύο γονείς, καθώς είμαι βέβαιος ότι θα έχουν πολλές ερωτήσεις, στις περισσότερες από τις οποίες δεν μπορούμε να απαντήσουμε ακόμα, αλλά είμαστε απολύτως αποφασισμένοι να κατανοήσουμε πώς συνέβη αυτό, ώστε να μην ξανασυμβεί» πρόσθεσε.



Τέλος, επισήμανε ότι «η αστυνομία του South Yorkshire θα συνεργαστεί πλήρως με οποιαδήποτε επακόλουθη έρευνα από την αστυνομική αρχή». Συνελήφθησαν ένας 18χρονος ως ύποπτος για πρόκληση θανάτου λόγω επικίνδυνης οδήγησης και ένας 19χρονος ως ύποπτος για παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης. Και οι δύο παραμένουν υπό κράτηση εν αναμονή περαιτέρω ερευνών.