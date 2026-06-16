Βίντεο: Η αποστολή της Ουρουγουάης και η... υποδοχή της αμερικανικής αστυνομίας στο Μαϊάμι

Οι ποδοσφαιριστές και όλα τα μέλη της αποστολής υποβλήθηκαν σε εξονυχιστικό έλεγχο από τις αστυνομικές δυνάμεις στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, πριν τον αγώνα με τη Σαουδική Αραβία