Βίντεο: Η αποστολή της Ουρουγουάης και η... υποδοχή της αμερικανικής αστυνομίας στο Μαϊάμι
Βίντεο: Η αποστολή της Ουρουγουάης και η... υποδοχή της αμερικανικής αστυνομίας στο Μαϊάμι
Οι ποδοσφαιριστές και όλα τα μέλη της αποστολής υποβλήθηκαν σε εξονυχιστικό έλεγχο από τις αστυνομικές δυνάμεις στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, πριν τον αγώνα με τη Σαουδική Αραβία
Αν κάποιος δεν γνώριζε τι ακριβώς συμβαίνει αυτές τις ημέρες στις ΗΠΑ θα μπορούσε να υποθέσει ότι ήταν μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών ή κάποιο γύρισμα για το θρυλικό Maimi Vice.
Όμως δεν ήταν τίποτα από τα παραπάνω, καθώς οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και οι ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι (για τον εντοπισμό ναρκωτικών ή εκρηκτικών) που υπήρχαν έξω από το Hard Rock Stadium του Μαϊάμι πριν από την έναρξη του αγώνα Σαουδική Αραβία - Ουρουγουάη, βρισκόταν εκεί για να... ελέγξουν την αποστολή της ομάδας της λατινικής Αμερικής!
Κι όλο αυτό είναι ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα της ντροπής που αφορά το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου...
Μετά τον εξονυχιστικό έλεγχο στους Ουζμπέκους, τη μη είσοδο του Σομαλού διαιτητή, τα προβλήματα με τις βίζες των Ιρανών, τώρα είχαμε και την... παρανοϊκή υποδοχή της αστυνομίας στην αποστολή της Εθνικής Ουρουγουάης όταν αυτή έφτασε στο γήπεδο για τον πρώτο της αγώνα στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.
Θαρρείς και είχαν απέναντι τους εμπόρους ναρκωτικών, οι αστυνομικοί υποχρεώσαν του παίκτες και τα άλλα μέλη της αποστολής να κατεβάσουν όλες τις αποσκευές τους στο έδαφος ώστε να τις ερευνήσουν ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι ανίχνευσης. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, οι ποδοσφαιριστές ήταν υποχρεωμένοι να στέκονται προσοχή στη σειρά, περιμένοντας τους αστυνομικούς να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους.
Όμως δεν ήταν τίποτα από τα παραπάνω, καθώς οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και οι ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι (για τον εντοπισμό ναρκωτικών ή εκρηκτικών) που υπήρχαν έξω από το Hard Rock Stadium του Μαϊάμι πριν από την έναρξη του αγώνα Σαουδική Αραβία - Ουρουγουάη, βρισκόταν εκεί για να... ελέγξουν την αποστολή της ομάδας της λατινικής Αμερικής!
Κι όλο αυτό είναι ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα της ντροπής που αφορά το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου...
🚨 ACCUEIL ULTRA-SÉCURISÉ POUR L’URUGUAY AUX ÉTATS-UNIS ! 😳🇺🇾— BeFootball (@_BeFootball) June 15, 2026
Chiens détecteurs de drogue et d’explosifs, contrôles renforcés… la Celeste a été accueillie sous haute surveillance...
(@AlbertOrtegaES1)pic.twitter.com/H88AvG2SeE
Μετά τον εξονυχιστικό έλεγχο στους Ουζμπέκους, τη μη είσοδο του Σομαλού διαιτητή, τα προβλήματα με τις βίζες των Ιρανών, τώρα είχαμε και την... παρανοϊκή υποδοχή της αστυνομίας στην αποστολή της Εθνικής Ουρουγουάης όταν αυτή έφτασε στο γήπεδο για τον πρώτο της αγώνα στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.
Θαρρείς και είχαν απέναντι τους εμπόρους ναρκωτικών, οι αστυνομικοί υποχρεώσαν του παίκτες και τα άλλα μέλη της αποστολής να κατεβάσουν όλες τις αποσκευές τους στο έδαφος ώστε να τις ερευνήσουν ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι ανίχνευσης. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, οι ποδοσφαιριστές ήταν υποχρεωμένοι να στέκονται προσοχή στη σειρά, περιμένοντας τους αστυνομικούς να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα