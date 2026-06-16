Λεσόρ σε Αταμάν: «Σε ευχαριστώ για όλα Εργκίν»
SPORTS
Ματίας Λεσόρ Εργκίν Αταμάν Παναθηναϊκός

Λεσόρ σε Αταμάν: «Σε ευχαριστώ για όλα Εργκίν»

Ο Ματίας Λεσόρ αποχαιρέτησε μέσω Instagram τον Εργκίν Αταμάν ο οποίος από την Δευτέρα είναι παρελθόν από τον Παναθηναϊκό

Λεσόρ σε Αταμάν: «Σε ευχαριστώ για όλα Εργκίν»
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Το δικό του «αντίο» στον Εργκίν Αταμάν είπε μέσω Instagram ο Ματίας Λεσόρ. 

Ο Γάλλος σέντερ ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία του με τον Τούρκο προπονητή από τη συνέντευξη Τύπου πριν τον τελικό της Euroleague 2024 με τη Ρεάλ και έγραψε:  «Σε ευχαριστώ για όλα Εργκίν».

Ο Ματίας Λεσόρ ήταν πρωταγωνιστής στην κατάκτηση της Euroleague 2024 και βασικό γρανάζι της ομάδας του Αταμάν πριν τραυματιστεί σοβαρά τον Δεκέμβριο του 2024. 

Λεσόρ σε Αταμάν: «Σε ευχαριστώ για όλα Εργκίν»
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