Λεσόρ σε Αταμάν: «Σε ευχαριστώ για όλα Εργκίν»
Λεσόρ σε Αταμάν: «Σε ευχαριστώ για όλα Εργκίν»
Ο Ματίας Λεσόρ αποχαιρέτησε μέσω Instagram τον Εργκίν Αταμάν ο οποίος από την Δευτέρα είναι παρελθόν από τον Παναθηναϊκό
Το δικό του «αντίο» στον Εργκίν Αταμάν είπε μέσω Instagram ο Ματίας Λεσόρ.
Ο Γάλλος σέντερ ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία του με τον Τούρκο προπονητή από τη συνέντευξη Τύπου πριν τον τελικό της Euroleague 2024 με τη Ρεάλ και έγραψε: «Σε ευχαριστώ για όλα Εργκίν».
Ο Ματίας Λεσόρ ήταν πρωταγωνιστής στην κατάκτηση της Euroleague 2024 και βασικό γρανάζι της ομάδας του Αταμάν πριν τραυματιστεί σοβαρά τον Δεκέμβριο του 2024.
Ο Γάλλος σέντερ ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία του με τον Τούρκο προπονητή από τη συνέντευξη Τύπου πριν τον τελικό της Euroleague 2024 με τη Ρεάλ και έγραψε: «Σε ευχαριστώ για όλα Εργκίν».
Ο Ματίας Λεσόρ ήταν πρωταγωνιστής στην κατάκτηση της Euroleague 2024 και βασικό γρανάζι της ομάδας του Αταμάν πριν τραυματιστεί σοβαρά τον Δεκέμβριο του 2024.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα