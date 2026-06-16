Μπελέρης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για λαγοκέφαλο: Χρειάζονται στοχευμένες χρηματοδοτήσεις προς τους αλιείς

Ο κ. Μπελέρης είπε, επίσης, πως «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να φροντίσει άμεσα να υπάρξουν περισσότεροι ευρωπαϊκοί πόροι για τον εκσυγχρονισμό του στόλου και την ανανέωση του αλιευτικού εξοπλισμού»