Μπελέρης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για λαγοκέφαλο: Χρειάζονται στοχευμένες χρηματοδοτήσεις προς τους αλιείς
Μπελέρης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για λαγοκέφαλο: Χρειάζονται στοχευμένες χρηματοδοτήσεις προς τους αλιείς
Ο κ. Μπελέρης είπε, επίσης, πως «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να φροντίσει άμεσα να υπάρξουν περισσότεροι ευρωπαϊκοί πόροι για τον εκσυγχρονισμό του στόλου και την ανανέωση του αλιευτικού εξοπλισμού»
Στη ζημιά που προκαλεί στην ευρωπαϊκή και ελληνική αλιεία η ραγδαία εξάπλωση του λαγοκέφαλου, αναφέρθηκε κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντης Μπελέρης.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μπελέρης τόνισε ότι «ο λαγοκέφαλος αποδεκατίζει τα αλιεύματα, καταστρέφει τα αλιευτικά εργαλεία με συνέπεια να αυξάνει το ήδη μεγάλο κόστος στους ψαράδες μας», σημειώνοντας ότι «το Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου του 2026 για τα χωροκατακτητικά ξενικά είδη, στο οποίο ήμουν και εισηγητής του ΕΛΚ, και η ανάγκη αναθεώρησης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι όμως αρκετό».
Ο κ. Μπελέρης είπε, επίσης, πως «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να φροντίσει άμεσα να υπάρξουν περισσότεροι ευρωπαϊκοί πόροι για τον εκσυγχρονισμό του στόλου και την ανανέωση του αλιευτικού εξοπλισμού, ελπίζοντας ότι θα μπει τέλος στην εγκατάλειψη του επαγγέλματος».
«Χρειάζονται στοχευμένες χρηματοδοτήσεις για τις ζημιές που προκαλούνται από τα κητώδη, τα ξενικά είδη και το πλαγκτόν», υπογράμμισε.
«Οι αλιείς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Στηρίζουν τις απομακρυσμένες και τις παράκτιες περιοχές, καθώς και τα νησιά μας. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε μόνους τους», είπε, καταλήγοντας ο κ. Μπελέρης.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μπελέρης τόνισε ότι «ο λαγοκέφαλος αποδεκατίζει τα αλιεύματα, καταστρέφει τα αλιευτικά εργαλεία με συνέπεια να αυξάνει το ήδη μεγάλο κόστος στους ψαράδες μας», σημειώνοντας ότι «το Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου του 2026 για τα χωροκατακτητικά ξενικά είδη, στο οποίο ήμουν και εισηγητής του ΕΛΚ, και η ανάγκη αναθεώρησης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι όμως αρκετό».
Ο κ. Μπελέρης είπε, επίσης, πως «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να φροντίσει άμεσα να υπάρξουν περισσότεροι ευρωπαϊκοί πόροι για τον εκσυγχρονισμό του στόλου και την ανανέωση του αλιευτικού εξοπλισμού, ελπίζοντας ότι θα μπει τέλος στην εγκατάλειψη του επαγγέλματος».
«Χρειάζονται στοχευμένες χρηματοδοτήσεις για τις ζημιές που προκαλούνται από τα κητώδη, τα ξενικά είδη και το πλαγκτόν», υπογράμμισε.
«Οι αλιείς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Στηρίζουν τις απομακρυσμένες και τις παράκτιες περιοχές, καθώς και τα νησιά μας. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε μόνους τους», είπε, καταλήγοντας ο κ. Μπελέρης.
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