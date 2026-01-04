Κραν Μοντανά: Έσωσε κόσμο από το φλεγόμενο μπαρ, αλλά όχι τον εαυτό του ο 31χρονος Σέρβος πορτιέρης

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο 31χρονος Στεφάν Ι. πρόλαβε κι έβγαλε κόσμο από το Le Constellation, αλλά όταν επέστρεψε να βγάλει κι άλλους, «πνίγηκε» στις φλόγες

Σε εφιάλτη εξελίχθηκε το πρωτοχρονιάτικο πάρτι στο μπαρ Le Constellation, στο Βαλέ, όταν λίγο πριν από την αλλαγή του χρόνου ξέσπασε πυρκαγιά που επεκτάθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα σε ολόκληρο τον χώρο. Ο απολογισμός της τραγωδίας είναι βαρύς: περίπου 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν σοβαρά, πολλοί από αυτούς με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.

Καθώς περνούν οι ημέρες, νέα στοιχεία για τα θύματα έρχονται σταδιακά στο φως, μαζί με μαρτυρίες που αποκαλύπτουν πράξεις γενναιότητας μέσα στο χάος και τον πανικό. Μία από αυτές αφορά τον 31χρονο Στέφαν Ι., πορτιέρη του μπαρ, σερβικής καταγωγής, ο οποίος σύμφωνα με σερβικά μέσα ενημέρωσης έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σώσει άλλους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, ο Στέφαν κατάφερε αρχικά να απωθήσει και να βγάλει έξω αρκετούς θαμώνες. Στη συνέχεια, όμως, επέστρεψε στο φλεγόμενο κτίριο, επιχειρώντας να απεγκλωβίσει περισσότερους ανθρώπους. Η απόφασή του αυτή αποδείχθηκε μοιραία, καθώς δεν κατάφερε να βγει ζωντανός.

Μέχρι την τελευταία στιγμή, η οικογένειά του διατηρούσε την ελπίδα ότι ο 31χρονος είναι ζωντανός.

Ο Στεφάν, ο οποίος ζούσε στην Ελβετία εδώ και περίπου 20 χρόνια και είχε αποκτήσει την ελβετική υπηκοότητα, δεν είχε εντοπιστεί αμέσως μετά την πυρκαγιά. Το γεγονός ότι το κινητό του τηλέφωνο παρέμενε, σύμφωνα με πληροφορίες, ενεργό και «προσβάσιμο» για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την καταστροφή, ενίσχυσε τις ελπίδες των συγγενών του.

Την εικόνα της αυτοθυσίας επιβεβαιώνει και η μαρτυρία μιας Γαλλίδας, η οποία κατάφερε να διαφύγει εγκαίρως από το μπαρ. Όπως περιέγραψε, ο 31χρονος Σέρβος «βούτηξε» στον κίνδυνο χωρίς δισταγμό, προκειμένου να προστατεύσει τους άλλους, δείχνοντας θάρρος μέσα στην απόλυτη σύγχυση που επικρατούσε.

Τέσσερις ημέρες μετά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά, οι ελβετικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει 24 από τα περίπου 40 θύματα. Η διαδικασία συνεχίζεται, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν σε εξέλιξη.

