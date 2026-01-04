Ταυτοποιήθηκαν άλλες 16 σοροί από τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά
Συνολικά, έχουν ταυτοποιηθεί 24 άτομα
Στους 24 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των ταυτοποιημένων θυμάτων από τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, καθώς ακόμη 16 σοροί αναγνωρίστηκαν και παραδόθηκαν στις οικογένειές τους τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομία του καντονιού Βαλέ.
Όπως αναφέρουν οι ελβετικές αρχές, μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται τέσσερις Ελβετίδες και έξι Ελβετοί άνδρες ηλικίας από 14 έως 31 ετών. Στη λίστα των νεκρών βρίσκονται επίσης δύο Ιταλοί ηλικίας 16 ετών, ένας 16χρονος με διπλή υπηκοότητα Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ένας Ρουμάνος 18 ετών, ένας Γάλλος 39 ετών και ένας Τούρκος 18 ετών.
Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται τόσο για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά όσο και για την πλήρη ταυτοποίηση όλων των θυμάτων.
