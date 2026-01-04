Φονική παγίδα στο Κραν Μοντανά: Η έξοδος κινδύνου ήταν πάντα κλειδωμένη γιατί πελάτες έφευγαν χωρίς να πληρώνουν, καταγγέλλει μπάρμαν

Ο 17χρονος Ιταλός Εμανουέλε Γκαλεπίνι, ανερχόμενο ταλέντο του γκολφ με σημαντικές διακρίσεις σε νεαρή ηλικία, ήταν το πρώτο θύμα της φονικής πυρκαγιάς στο Crans-Montana που ανακοινώθηκε επισήμως

Ο απολογισμός της τραγωδίας ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 40 νεκρούς και 119 τραυματίες. Μεταξύ των θυμάτων είναι ηαπό το Μιλάνο, της οποίας ο πατέρας μίλησε για «ένα τηλεφώνημα που δεν θα έπρεπε ποτέ να δεχτεί ένας πατέρας», καθώς και οανερχόμενο ταλέντο στο γκολφ.Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει μέχρι στιγμής οκτώ Ελβετούς νεκρούς – τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες, μεταξύ τους και δύο 16χρονοι. Ωστόσο, περισσότερες από 30 οικογένειες εξακολουθούν να ζουν έναν εφιάλτη αναμονής, καθώς συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των υπόλοιπων θυμάτων, αλλά και πέντε βαριά τραυματιών που νοσηλεύονται.Η ψυχολόγοςπου στηρίζει τις οικογένειες, περιέγραψε την αναμονή ως «καταστροφική για την ψυχική αντοχή των ανθρώπων», ενώ γονείς αγνοουμένων παιδιών κάνουν λόγο για οργή και απόγνωση. Ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκεται και ημαθήτρια σε σχολεία του Λονδίνου, με φίλους της να απευθύνουν δημόσιες εκκλήσεις για πληροφορίες.Οι αρχές ότι η ταυτοποίηση των θυμάτων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, αναγνωρίζοντας ωστόσο το «αφόρητο βάρος» που σηκώνουν οι οικογένειες. Η έρευνα συνεχίζεται, με το ερώτημα για τις κλειδωμένες εξόδους κινδύνου να αποκτά κεντρικό ρόλο στη διερεύνηση ευθυνών.